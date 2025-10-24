Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Temas extrafutbolísticos: revelan por qué Machillo Ramírez decidió no usar a Elián Quesada en Alajuelense

Una de las decisiones que tomó Machillo Ramírez sobre Elián Quesada llamó la atención, pero tiene una explicación.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Óscar Ramírez tomó una decisión con Elián Quesada. (Foto: Mundo CR)
Óscar Ramírez tomó una decisión con Elián Quesada. (Foto: Mundo CR)

El empate 1-1 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia de Honduras, por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, dejó mucho análisis futbolístico… y también varias lecturas internas.

Una de ellas fue la sorprendente decisión de Óscar Ramírez de no utilizar a Elián Quesada, el joven lateral izquierdo proveniente del Arsenal de Inglaterra, quien se quedó en el banquillo pese a las necesidades del equipo en esa zona.

Durante el partido, llamó la atención que el técnico rojinegro alineara a Deylan Paz, un lateral derecho natural, por el costado izquierdo, en lugar de darle minutos a Quesada. La medida se volvió aún más polémica considerando que el Machillo prefirió improvisar antes que recurrir al jugador que llegó como una de las promesas más comentadas del fútbol costarricense.

El propio entrenador explicó en conferencia de prensa que la titularidad de Paz se debía a la situación particular de John Paul Ruiz, a quien no ponerlo le resultó una decisión muy compleja. Sin embargo, evitó referirse directamente a Quesada, lo que abrió la puerta a nuevas versiones sobre su ausencia.

¿Por qué Machillo Ramírez no puso a Elián Quesada?

Horas después, el periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos la verdadera razón detrás de la decisión: el caso de Elián Quesada no sería deportivo, sino extrafutbolístico.

Publicidad

Según Jiménez, Ramírez no pidió la llegada del jugador, ya que su fichaje fue una decisión institucional tomada por la dirigencia manuda, y esa es la principal razón por la cual el estratega no lo considera una pieza prioritaria dentro de su esquema.

Preocupación en Alajuelense: confirman que un futbolista manudo fue trasladado directamente a un hospital

ver también

Preocupación en Alajuelense: confirman que un futbolista manudo fue trasladado directamente a un hospital

“Machillo Ramírez prefirió poner a Deylan Paz, lateral derecho e involucrado en el escándalo, por sobre Elián Quesada, porque él no lo pidió. Fue un fichaje institucional”, explicó el comunicador.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez hace una fuerte confesión
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez hace una fuerte confesión

La noticia que nadie en Alajuelense quería escuchar
Liga Deportiva Alajuelense

La noticia que nadie en Alajuelense quería escuchar

Machillo Ramírez se preocupa: la confirmación sobre Olimpia que pone en peligro a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez se preocupa: la confirmación sobre Olimpia que pone en peligro a Alajuelense

Saprissa recibe el reconocimiento que lo pone en la cima de Centroamérica
Deportivo Saprissa

Saprissa recibe el reconocimiento que lo pone en la cima de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo