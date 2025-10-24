Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“Ataque descomunal”: Olimpia denuncia la brutal agresión que vivió tras el empate con Alajuelense y que no se vio en TV

El Viejo León sufrió una fuerte agresión tras la semifinal de la Copa Centroamericana en el Morera Soto.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia sufrió un duro ataque a toda su delegación una vez finalizado el partido contra Alajuelense.
© rrssOlimpia sufrió un duro ataque a toda su delegación una vez finalizado el partido contra Alajuelense.

Olimpia igualó con Alajuelense en el Alejandro Morera Soto. Fue 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, y lo más resonante no fue lo ocurrido sobre el césped. Hubo incidentes muy graves en las adyacencias del estadio tras el encuentro.

Según informó una fuente de Fútbol Centroamérica, una vez terminada la acción en el campo de juego, comenzaron los problemas en cercanías al recinto. El micro que transportaba a la delegación del Viejo León padeció un inesperado ataque.

“Ataque descomunal a los jugadores de Olimpia a la salida del Morera Soto. Como iban con las cortinas cerradas, no golpearon a los jugadores, todos están bien. Y como fue cerca del estadio, la policía llegó rápido calmar las cosas, pero el bus tiene las ventanas rotas. Fue a tres cuadras”, revelaron los testigos a este medio.

Tweet placeholder

Violencia en Costa Rica: atacaron al micro de Olimpia tras empate con Alajuelense

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad por la simple disposición física del medio en el que se transportaban futbolistas y cuerpo técnico. De todas formas, el sorpresivo hecho de violencia servirá para sentar un precedente y reforzarse.

El agónico empate del partido le da muchas esperanzas a Alajuelense para el cruce de vuelta. Olimpia lo ganaba desde el minuto 74 con el tanto de Carlos Montiel, pero a los 88 de juego Anthony Hernández les dio algo de aire fresco.

Publicidad
A Celso Borges le bastaron dos palabras para llevarle tranquilidad a todos en Alajuelense

ver también

A Celso Borges le bastaron dos palabras para llevarle tranquilidad a todos en Alajuelense

De esta manera, la llave que parecía cerrada quedó presta a la definición dentro de Tegucigalpa, donde el Viejo León recibirá al Manudo el 30 de octubre para pelear por uno de los boletos hacia la final de la Copa Centroamericana 2025.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ortega dice lo que Alajuelense necesita para estar en la final
Liga Deportiva Alajuelense

Ortega dice lo que Alajuelense necesita para estar en la final

Jerry Bengtson se acordó de Saprissa para dejarle un mensaje a Alajuelense
Costa Rica

Jerry Bengtson se acordó de Saprissa para dejarle un mensaje a Alajuelense

¿Qué necesitan Alajuelense y Olimpia para clasificar a la final?
Fútbol Internacional

¿Qué necesitan Alajuelense y Olimpia para clasificar a la final?

Inteligencia Artificial predice si Herediano clasificará a las semifinales del Torneo Apertura
Costa Rica

Inteligencia Artificial predice si Herediano clasificará a las semifinales del Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo