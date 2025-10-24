“Ataque descomunal”: Olimpia denuncia la brutal agresión que vivió tras el empate con Alajuelense y que no se vio en TV

Olimpia igualó con Alajuelense en el Alejandro Morera Soto. Fue 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, y lo más resonante no fue lo ocurrido sobre el césped. Hubo incidentes muy graves en las adyacencias del estadio tras el encuentro.

Según informó una fuente de Fútbol Centroamérica, una vez terminada la acción en el campo de juego, comenzaron los problemas en cercanías al recinto. El micro que transportaba a la delegación del Viejo León padeció un inesperado ataque.

“Ataque descomunal a los jugadores de Olimpia a la salida del Morera Soto. Como iban con las cortinas cerradas, no golpearon a los jugadores, todos están bien. Y como fue cerca del estadio, la policía llegó rápido calmar las cosas, pero el bus tiene las ventanas rotas. Fue a tres cuadras”, revelaron los testigos a este medio.

Violencia en Costa Rica: atacaron al micro de Olimpia tras empate con Alajuelense

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad por la simple disposición física del medio en el que se transportaban futbolistas y cuerpo técnico. De todas formas, el sorpresivo hecho de violencia servirá para sentar un precedente y reforzarse.

El agónico empate del partido le da muchas esperanzas a Alajuelense para el cruce de vuelta. Olimpia lo ganaba desde el minuto 74 con el tanto de Carlos Montiel, pero a los 88 de juego Anthony Hernández les dio algo de aire fresco.

De esta manera, la llave que parecía cerrada quedó presta a la definición dentro de Tegucigalpa, donde el Viejo León recibirá al Manudo el 30 de octubre para pelear por uno de los boletos hacia la final de la Copa Centroamericana 2025.