“No jugará contra La Selecta”: se confirma la baja de último momento que El Salvador necesitaba pensando en el Mundial

El Salvador celebra una baja de último momento que acaba de confirmarse, en el momento que más lo necesitaba. Se acercan competencias de suma importancia para todo el país, en el nivel mayor así como también en las divisiones formativas.

Mientras la Selección Mayor alinea detalles para jugar la fase final de Eliminatorias al Mundial 2026, la Selección Sub-17 se prepara para jugar el Mundial de Qatar que se celebrará entre el 3 y el 27 de noviembre. La plantilla deberá estar lista.

Los rivales también son motivos de análisis. Por eso mismo, una buena noticia les llegó a los salvadoreños desde Europa. Se trata de Lennart Karl, que se convirtió en el goleador más joven de la UEFA Champions League con el Bayern Múnich.

Resulta ser que, ante el ajetreado y competitivo calendario, el equipo bávaro no lo cederá para disputar la Copa del Mundo de la categoría. Según reprodujo el periodista Diego Henríquez, Karl “no jugará contra La Selecta“ para Alemania.

El Salvador afrontará el Mundial Sub-17 de Qatar 2025: partidos y rivales

El Grupo G del Mundial Sub-17 tiene como máximo candidato a Alemania, que llegó a su doceava participación en la categoría. Clasificó después de alcanzar la fase final del Campeonato UEFA. Viene de ser el campeón de la edición 2024.

Bajo las órdenes de Freddy Hurtado, aparece Colombia. Se clasificó tras quedar segundo en el Sudamericano Sub-17. Esta será su séptima participación, en la que buscará superar los cuartos puestos de 2003 y 2009, sus mejores puntajes.

Pese a haber competido ya en cinco ocasiones, Corea del Norte aparece como el equipo “Cenicienta” de esta división. Llegó a semifinales de la Copa Asia de AFC Sub-17, con lo que obtuvo el boleto de clasificación. Buscará llegar a semifinales.

Será la primera vez que El Salvador participe de una Copa Mundial de esta clase, con tres partidos para elevar su nombre en la historia. Debutará ante Corea el 4 de noviembre, para luego jugarle a Colombia el 7 y definir con Alemania el 10.