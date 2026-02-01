Olimpia es tajante: responde sobre el futuro de José Mario Pinto y los dos fichajes que busca Eduardo Espinel

El entrenador de Olimpia Eduardo Espinel aseguró que desconoce sobre el futuro de José Mario Pinto porque a él nadie le ha dicho que ha llegado una oferta; aunque no descartó que hayan salidas o fichajes siempre y cuando el mercado siga abierto.

“Ustedes me preguntan por Pinto, pero a mi nadie me ha dicho nada. Yo no puedo contestar algo si un dirigente no me dice ‘mire hay una oferta por tal jugador’. Imagínense todos los nombres que dicen que Olimpia ha contratado. Bruno Veglio, Juan Goyeneche”, comenzó diciendo Espinel en conferencia de prensa.

Espinel amplió que Olimpia sigue batallando para traer al menos un fichaje más en las próximas horas, pero esa llegada no está garantizada debido al poco tiempo que le queda a la ventana de transferencias.

“A mí nadie me dice ‘profe hay una oferta por tal jugador’. Siempre está latente la salida de jugadores, así como la llegada de otros jugadores, pero ahí estamos batallando a ver si podemos tener alguno más“, precisó Espinel tras el empate 2-2 ante Juticalpa.

La posición que busca reforzar

El estratega uruguayo comentó que Olimpia estuvo cerca de cerrar un delantero y también un defensa; sin embargo, las pretensiones económicas para lo que puede ofrecer el club en Honduras.

“Hemos buscado varias opciones. Estuvimos cerca de concretar un delantero, pero no pudo, después buscamos en la zona defensiva y estaba muy alta las aspiraciones, pero ahí estamos permanentemente en la búsqueda, pero no hemos llegado a un acuerdo”, aseguró.

En este inicio de torneo, Olimpia ha sumado cinco unidades luego de una victoria ante el Génesis y dos empates ante el Olancho y el Juticalpa.