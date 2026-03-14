Legionarios de Guatemala 2026: estos son los futbolistas chapines alrededor del mundo

En los últimos años, los legionarios de Guatemala han comenzado a ganar protagonismo en ligas competitivas de América, Europa y incluso en Medio Oriente, algo que fortalece directamente el nivel de la Selección Nacional, aunque eso no evitó el fracaso de quedarse con las ganas de ir a la Copa del Mundo del 2026.

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Uno de los focos más importantes de presencia chapina se encuentra en la Major League Soccer, donde varios jugadores han logrado consolidarse o abrirse camino. El lateral Aaron Herrera se ha convertido en una pieza confiable en D.C. United, aportando profundidad ofensiva y solidez defensiva desde la banda derecha. A él se suma el guardameta Nicholas Hagen, quien forma parte del plantel del Columbus Crew, aunque con cero regularidad.

En el ataque también hay nombres que destacan fuera del país. El experimentado delantero Nathaniel Méndez-Laing milita en el Milton Keynes Dons. Mientras tanto, el goleador Rubio Rubin inició una nueva etapa en su carrera en El Paso Locomotive FC, donde busca recuperar su mejor versión y mantenerse como una opción importante para la Azul y Blanco.

El talento joven tampoco se queda atrás. Futbolistas como Olger Escobar, que forma parte del proyecto del CF Montréal, representan el futuro del fútbol guatemalteco. En ese mismo camino aparece el delantero Arquímides Ordóñez, quien milita en Loudoun United FC.

La presencia chapina también se extiende a otros mercados. El delantero Darwin Lom vive un buen momento en The Strongest, mientras que el joven Daniel Méndez continúa su formación en Pachuca II en México. Asimismo, el mediocampista Matt Evans y el joven DeCarlo Guerra forman parte del proyecto de Los Angeles FC.

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El mapa de legionarios se completa con futbolistas que continúan abriéndose camino en diferentes ligas. El extremo Damián Rivera milita en Phoenix Rising FC, mientras que el defensor Matan Peleg juega en Hapoel Rishon LeZion de Israel, aunque este último está prácticamente marginado por Luis Fernando Tena.

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Legionarios guatemaltecos y sus clubes

Aaron Herrera – Lateral derecho ( D.C. United , MLS )

– Lateral derecho ( , ) Nicholas Hagen – Portero ( Columbus Crew , MLS )

– Portero ( , ) Nathaniel Méndez-Laing – Delantero ( Milton Keynes Dons , Inglaterra)

– Delantero ( , Inglaterra) Rubio Rubin – Delantero ( El Paso Locomotive FC , USL)

– Delantero ( , USL) Olger Escobar – Atacante ( CF Montréal , MLS)

– Atacante ( , MLS) Arquímides Ordóñez – Delantero ( Loudoun United FC , USL)

– Delantero ( , USL) Matt Evans – Mediocampista ( Los Angeles FC , MLS)

– Mediocampista ( , MLS) DeCarlo Guerra – Mediocampista ( Los Angeles FC , MLS)

– Mediocampista ( , MLS) Darwin Lom – Delantero ( The Strongest , Bolivia)

– Delantero ( , Bolivia) Daniel Méndez – Mediocampista ( Pachuca II , México)

– Mediocampista ( , México) Damián Rivera – Extremo ( Phoenix Rising FC , USL)

– Extremo ( , USL) Matan Peleg – Defensor (Hapoel Rishon LeZion, Israel)

El listado lo podrían completar elementos que tienen raíces chapinas y son elegibles para la bicolor, pero por el momento solamente queda en eso y por el momento aún no han tenido opción para estar en el combinado nacional.