El duro castigo que Edrick Menjívar pide para Motagua tras el caos y pone de ejemplo a Costa Rica: “Le mando condolencias”

El partido que Olimpia le ganó a Motagua 1-0 sigue siendo tema de conversación, pero no por lo sucedido en la cancha, sino por el caos que se vivió a las afueras del Estadio Nacional, donde hubo heridos e incluso una persona fallecida, según indican los protagonistas.

Edwin Rodríguez fue uno de los primeros en reaccionar a lo sucedido y dejó claro que el partido no debió haberse jugado. A esto se sumaron Eduardo Espinel y Javier López, quien confirmó que conoce el nombre y la barra a la que pertenecía la persona que perdió la vida fuera del estadio.

ver también Javier López confirma que sí hubo una persona muerta y toda Honduras queda consternada: “Tengo su nombre”

Otro en reaccionar fue Edrick Menjívar, quien no entiende cómo se disputó el juego. Además, pidió un castigo para Motagua si no se une al pacto de paz que mantienen otros equipos grandes como Olimpia, Marathón y Real España.

Lo que dijo Edrick Menjívar tras el caos previo al Clásico

¿Es una vergüenza que se haya jugado el partido?

“En lo personal, sí, no se debió jugar por lo que ocurrió afuera. Es lamentable lo que hacen aquellos que generan estos disturbios, causando que haya afectados y personas golpeadas. Tengo entendido que hay un muerto, y desde aquí, le mando mis condolencias a esa familia. No debió jugarse”.

¿Se antepone el espectáculo a la parte humana?

“Claro, se debió priorizar lo que ocurrió afuera, no lo que pasaba en el partido. Por más que el calendario se hubiera extendido, para mí lo importante ya había sucedido afuera”.

¿Es un retroceso lo que pasó?

“Creo que sí, porque la idea es que la gente vuelva al estadio, no correrla. Y ojo, estas situaciones también ocurren en Argentina y Costa Rica, pero esos países buscan soluciones (Aquí no). Creo que desde 2019 no sucedía algo así, y hoy pudimos haber mandado un mensaje para evitar que se repitiera, pero no lo hicimos. Debemos reflexionar sobre nuestro fútbol”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se juega un partido sabiendo todo esto?

“Difícil. A mí, en lo personal, me costó mucho porque estábamos cambiándonos y escuchando disparos afuera. Vienen y te dicen que no se juega, pero luego cambian de decisión. Todo fue muy raro. Pero, repito, el partido y los tres puntos quedan aparte de todo”.

ver también Eduardo Espinel señala a los responsables de los disturbios en el Motagua vs Olimpia: “Hay que hacer algo”

¿Qué mensaje le darías a la barra de Olimpia para que no vuelva a pasar esto?

“Es complicado. Tengo entendido que hay tres equipos con un pacto de paz (excepto Motagua). Si un club no lo tiene, no se debe jugar con su afición en el estadio. En este caso, como Motagua era local, sólo deberían estar sus aficionados. Esa es mi opinión personal. Si es necesario jugar a estadio vacío, que se juegue de esa manera”.

Publicidad

Menjívar pide que si Motagua no se une al pacto de paz, no juegue con afición visitante, algo que afectaría económicamente al equipo azul.

Publicidad