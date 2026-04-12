Edwin Rodríguez solo ocupó 6 palabras para sentenciar a toda Honduras tras lo sucedido en el Motagua vs Olimpia

Olimpia ganó 0-1 el Clásico 291 de la historia ante Motagua con un gol de Edwin Rodríguez. El León ya está entre los líderes, pero el triunfo tiene tintes agridulces luego de todo lo que sucedió fuera del Estadio Nacional antes del partido.

Aficionados y policía tuvieron un enfrentamiento que dejó varios heridos. El partido se retrasó y, para Rodríguez, que fue uno de los primeros en hablar sobre el tema y lo setenció con tan solo 6 palabras, “esto no puede pasar nunca más”.

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La reacción de Edwin Rodríguez tras lo sucedido con los aficionados

“Primero que todo, quiero lamentar todo lo sucedido. Antes que nada, somos personas, somos humanos. Esto no puede pasar nunca más en los estadios de Honduras”, comenzó diciendo.

Para Edwin Rodríguez, el partido no se debió jugar, ya que el ambiente no era el adecuado para disputar el juego más esperado en Honduras.

“El partido se pudo haber suspendido, pero bueno, la liga tiene que tomar medidas ya. Espero que todos estén bien. Esto no solo va para la afición de Olimpia, va para todas las aficiones; el fútbol es para disfrutarlo en familia”, agregó.

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Y cerró: “Hay que cambiar la mentalidad, la rivalidad se queda en el campo, todos tenemos familia que nos está esperando en casa”.

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Olimpia se llevó el Clásico e igualó a Motagua en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras con 29 puntos.