“Vamos con todo”: Desde Panamá, Jaime Penedo envía emotivo mensaje de apoyo a Municipal para la final ante Xelajú

El panameño que es ídolo en los rojos, no se olvida de su exequipo.

La expectativa crece en el entorno de Municipal a pocas horas de disputar el partido más importante de la temporada. Este sábado, los escarlatas visitarán a Xelajú MC en el Estadio Mario Camposeco para afrontar la final de vuelta del Torneo Clausura 2026, una serie que tiene a los rojos con una cómoda ventaja de 4-1 en el marcador global tras su contundente actuación en el encuentro de ida.

ver también Xelajú vs. Municipal: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones para la final de vuelta del Clausura 2026

En medio de la ilusión por conquistar un nuevo campeonato, una voz histórica del club apareció para enviar un mensaje de respaldo a la institución. Se trata del legendario guardameta panameño Jaime Penedo, quien a pesar de la distancia y el paso de los años, continúa siguiendo de cerca la actualidad del equipo con el que dejó una huella imborrable durante su exitosa etapa en el futbol de Guatemala.

El exportero de Panamá, considerado uno de los referentes más importantes que han defendido la camiseta escarlata, aprovechó la ocasión para transmitir su apoyo tanto a la afición como al plantel que buscará levantar el trofeo este fin de semana. Sus palabras rápidamente despertaron la nostalgia y el entusiasmo de los seguidores rojos, quienes recuerdan con cariño sus memorables actuaciones bajo los tres palos.

Jaime Penedo envía un mensaje de apoyo a Municipal antes de la gran final

“Hola amigos, les saluda Jaime Penedo y quiero mandar un abrazo inmenso a toda esa afición roja que estará a tope apoyando al equipo como siempre. Igual le mando un abrazo a los jugadores que estoy seguro que darán todo por levantar esa 33”, expresó el exguardameta panameño, demostrando que el vínculo con la institución permanece intacto pese al paso del tiempo.

El histórico arquero también dejó claro que seguirá apoyando al equipo desde su país natal. “Desde Panamá un aficionado apoyando al equipo, siempre positivos y vamos con todo mis rojos”, añadió Penedo, en un mensaje cargado de optimismo y confianza para un plantel que se encuentra a las puertas de una nueva consagración. Sus palabras llegaron como un impulso anímico adicional para una afición que sueña con celebrar un nuevo título nacional.

ver también Mario Acevedo recupera pieza clave de Municipal para la vuelta de la final ante Xelajú

Municipal afrontará el compromiso con un panorama favorable, ya que puede proclamarse campeón si gana, empata o incluso pierde por una diferencia de hasta dos goles. Sin embargo, el equipo dirigido por Mario Acevedo es consciente de que aún restan 90 minutos por disputarse y que Xelajú buscará aprovechar su condición de local para intentar una remontada histórica. Mientras llega el silbatazo inicial, el respaldo de figuras emblemáticas como Jaime Penedo fortalece la ilusión escarlata de conquistar la ansiada copa número 33.

Publicidad