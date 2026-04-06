Romell Quioto hace estallar Honduras y confirma el impensado motivo de su retiro de la Selección

Romell Quioto ha dejado consternada a toda Honduras este lunes 6 de abril de 2026. “El Romántico” anunció su retiro oficial de la Selección.

A sus 34 años, decidió no atender más convocatorias de la Bicolor, especialmente después de quedar fuera de la primera lista de José Francisco Molina, quien tiene otras prioridades en su puesto.

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El hecho de que Molina no lo haya llamado y que su nombre haya sido mal utilizado ha llevado a Quioto a tomar la decisión de dar un paso al costado.

El mensaje de Romell Quioto diciendo adiós a Honduras

“Después de una profunda reflexión y de más de 80 partidos con la selección nacional, quiero hacer oficial mi despedida a nivel internacional.

Ha sido un camino largo que me ha dejado grandes satisfacciones, principalmente el representar a mi país, pero también momentos de dolor. Sé que cometí errores, pero también sé que en ocasiones fui tratado de forma injusta. Hubo individuos que intentaron mentir y utilizar mi nombre para marginarme.

Este es el momento de dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino, especialmente a la afición de Honduras, a mi madre, mi novia, mi familia y a mi entorno más cercano.

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Mi agradecimiento también a todos los técnicos, empleados y futbolistas con quienes he convivido en cada concentración. ¡Gracias a todos ustedes!

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En esta nueva etapa de mi vida, continuaré enfocado en representar a mi equipo, dando prioridad a mis metas y tratando de representar de la mejor forma a mi país.

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A partir de ahora, seré un aficionado más, alentando y apoyando incondicionalmente a nuestra selección.”

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Tras no ser convocado a la última fecha FIFA y no haber tenido ninguna comunicación con José Francisco Molina, el atacante Romell Quioto anuncia su retiro de la Selección de Honduras.

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El mensaje con el que Romell Quioto confirmó su retiro de la Selección de Honduras.

Datos destacados de su carrera

Debut absoluto en 2012.

Top 10 de máximos goleadores de la H con 19 goles.

Anotó más goles que David Suazo y Balín Bennett.

Jugó 81 partidos internacionales.

Goleó a México, EE. UU., Canadá, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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