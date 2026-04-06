Gabriel Araújo golpea en el ego a Motagua con el mensaje que más les duele: “Solo Olimpia”

Motagua ha comenzado el 2026 de manera impresionante. Es el único equipo de Honduras que no ha perdido ni un solo partido y lleva un invicto de 15 encuentros sin conocer la derrota.

En la jornada 16 del Clausura, las Águilas vencieron 3-1 al Génesis Policía y se colocaron líderes de la tabla, por encima de Real España, al menos por goles anotados.

Olimpia es el único campeón invicto en la historia de Honduras, logro que ha alcanzado en dos ocasiones. En Motagua ya comienzan a hablar de esa posibilidad, aunque es muy prematuro, y alguien se encargó de ponerlos en su lugar.

Gabriel Araújo le pega en el ego a Motagua

El brasileño que juega para el Génesis y que marcó de penal ante Motagua, dio declaraciones tras el partido y le dio al Ciclón donde más duele, aunque lo considera favorito al título.

Para Gabriel Araújo, el único campeón invicto es Olimpia, y no existe otro: “Creo que Motagua está bien formado, estuve hablando con el profe sobre ello, Motagua va bien, está invicto todavía, pero el único invicto que ha habido es Olimpia en 2023. Es complicado, los equipos buscan ese invicto, y Motagua juega bien”.

Y agregó: “Sí, son presiones que son buenas en el fútbol. El equipo mantiene un invicto y aprovecha el momento para salir campeón, y sabemos que Motagua tiene buen nivel en el torneo, pero hay otros equipos con calidad”.

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Motagua quiere seguir con esta misma línea para alcanzar su Copa número 20 en la historia del club. Recordemos que el último equipo en ganarle una final a Olimpia fue el propio Ciclón.

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Datos clave:

Motagua lleva 15 partidos sin perder en lo que va del Clausura 2026.

Gabriel Araújo elogia el momento de Motagua, pero les recuerda que el único campeón invicto es Olimpia.

El último equipo que le ganó una final a Olimpia fue Motagua, en diciembre de 2024.