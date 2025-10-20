Edrick Menjívar sorprende con la petición que hace a Olimpia para eliminar a Alajuelense de la Copa Centroamericana

Edrick Menjívar, el capitán de Olimpia, analizó todo lo que va a enfrentar el León ante Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

El guardameta dio declaraciones luego de la victoria 0-2 ante Juticalpa. Eduardo Espinel decidió dar descanso a muchos de los habituales, menos a Menjívar que fue el apoyo para los que entraron a la cancha del Juan Ramón Brevé Vargas.

Edrick sabe lo que es ganar títulos en el Morera Soto donde el jueves serán visitantes, además hizo una petición a la afición de Olimpia y lo recordó del partido contra Cartaginés.

Edrick Menjívar analiza a la Liga Deportiva Alajuelense de Machillo Ramírez

“Sabemos que tenemos una final el jueves, ganar siempre es importante, vamos a disfrutarlo, pero después ya tenemos que pensar en Alajuelense”.

Una de las visitas más bravas del año: “Sí, una cancha muy dura contra uno de los mejores equipos de Centroamérica, seguramenta será muy complicado, vamos a trabajarlo para sacar un resultado positivo”.

Ya ganaste un título en esa cancha: “Sé lo complicado que es, el buen nivel de los jugadores del Alajuela, entonces será muy difícil”.

¿Está preocupada La Liga por el gran nivel que tiene Olimpia?: “Seguramente, el respeto entre ambos clubes es muy grande, nosotros también los respetamos como ellos a nuestro club y será un bonito partido para los aficionados, pero uno como jugador lo sufre mucho”.

Petición a la afición antes de visitar Costa Rica: “Que nos sigan apoyando, con su respaldo seremos más fuerte. Contra Cartaginés llegó mucho aficionado de Olimpia y eso muy positivo para nosotros y ni hablar la vuelta aquí en Honduras donde fue un ambiente espectacular y que a todo jugador le gusta”.

La Eliminatoria se cierra en Costa Rica, como se vive esto en tema selección: “Es la tercera vez que me tocará ir por allá, es un país muy lindo”.

Olimpia visita el jueves 23 de octubre a la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamerica 2025. El partido será a las 8:00 de la noche.