No le gustará a Thomas Christiansen: esto es lo que dicen de Panamá en Inglaterra después del sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 quiso que la Selección de Panamá vuelva a verse las caras con la poderosa Inglaterra.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Panamá volverá a chocar con Inglaterra.
© Getty / Tigo Sports (X).Panamá volverá a chocar con Inglaterra.

Este viernes quedaron definidas todas las combinaciones del sorteo de grupos para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, y la Selección de Panamá ya conoce a sus rivales en lo que será su segunda participación mundialista.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen integrará el Grupo L, donde deberá medirse ante dos selecciones de la UEFA y una representante de la CAF. Esa nación africana será Ghana, en principio el rival más accesible para los canaleros. Por parte de Europa, el sorteo los emparejó con Croacia y un viejo conocido: Inglaterra.

Panamá ya conoce sus rivales: así quedaron los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo

¿Qué dicen en Inglaterra sobre Panamá?

Panamá ya enfrentó a los ingleses en Rusia 2018, en un duelo que terminó 6-1 pero que quedó en la historia gracias al primer gol panameño en una Copa del Mundo, marcado por Felipe Baloy. Al igual que hace siete años, los Tres Leones vuelven a perfilarse como el conjunto más temible del grupo y amplios favoritos para imponerse sobre el equipo canalero.

Ese favoritismo se reflejó rápidamente en Gran Bretaña. El ex futbolista y comentarista de BBC Sports, Dion Dublin, analizó el grupo y no dudó en ubicar a Panamá como el rival más débil, incluso por debajo de Ghana, a pesar de que los africanos provenían del bombo 4 en el sorteo.

“En cuanto a Inglaterra, creo que las selecciones africanas siempre le plantean un partido difícil. Espero que Inglaterra haga lo que tenga que hacer contra Panamá. Ghana y Croacia me preocupan un poco”, afirmó Dublin, dejando claro que no se detiene demasiado a evaluar el potencial de los canaleros. A Thomas Christiansen le tocará ir por la sorpresa.

Sedes, fechas y el debut canalero

El calendario mundialista confirmó que el Grupo L se disputará en territorio totalmente estadounidense, con sedes que incluyen Toronto, Dallas, Filadelfia, Boston y Nueva York, donde Panamá, Ghana, Croacia e Inglaterra jugarán sus respectivos compromisos.

Cuándo es el partido inaugural y la final del Mundial 2026

El debut de los dirigidos por Christiansen está programado para el miércoles 17 de junio en Toronto. El segundo duelo será el martes 23 de junio, también en Toronto o Boston. Finalmente, el tercer partido se disputará el 27 de junio en Filadelfia o Nueva Jersey, donde se conocerá si Panamá puede escribir una historia diferente a la de 2018.

