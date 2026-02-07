Es tendencia:
Marathón vs. Real España: a qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos que quiere seguir líder en la Liga Nacional de Honduras

El equipo del entrenador tico Jeaustin Campos llega con la intención de seguir siendo líder del Clausura 2026 en el que aún no ha perdido.

El equipo de Jeaustin Campos sigue sin conocer la derrota en el inicio de 2026.
Real España tiene toda la intención de permanecer en la punta de la Liga Nacional de Honduras, pero enfrente tendrá a un duro rival como lo es Marathón, actual subcampeón del fútbol catracho.

El cuadro aurinegro que dirige Jeaustin Campos quiere seguir sumando tras sus victorias ante Génesis, Olancho FC y el empate ante Motagua en San Pedro Sula.

¿Cuándo y dónde se juega Marathón vs. Real España?

El cuadro aurinegro tendrá que visitar este domingo 8 de febrero el Yankel Rosenthal, estadio que se ha convertido en el fortín del equipo dirigido por el argentino Pablo Lavallén.

¿A qué hora se juega el partido?

El partido está programado para dar inicio a las 3:00 p.m. de la tarde (Hora de Honduras), según confirmó la Liga Nacional a través de su calendario oficial.

¿Dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE?

El juego se podrá ver dentro y fuera del territorio hondureño a través del canal y sitio web de Deportes TVC.

¿Cómo llega el Marathón?

El Marathón de Pablo Lavallén llega a este encuentro sumando cinco puntos, luego de un triunfo ante Juticalpa y dos empates ante los Lobos de la UPNFM y Victoria, respectivamente.

Esos resultados lo ponen a Marathón con uno menos que Real España, por lo que tiene la oportunidad de superar al cuadro de Jeaustin Campos.

¿Cómo llega Real España?

Mientras tanto, el Real España sigue invicto luego de tres partidos disputados. El cuadro aurinegro le ganó a Olancho, Génesis y empató ante Motagua.

El equipo catedrático tiene siete puntos de nueve posibles, por lo que una victoria lo pondría como líder absoluto del torneo con 10 unidades.

