Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Honduras se da cuenta de la verdad sobre la lesión de Kervin Arriaga y revelan lo que pasó en el hospital

Kervin Arriaga salió lesionado del partido del Levante y esto es lo que indican desde España sobre el volante catracho.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Kervin Arriaga salió lesionado del último partido del Levante.
Kervin Arriaga salió lesionado del último partido del Levante.

Kervin Arriaga volvió a jugar después de tres partidos, pero no fue el mejor regreso que pudo tener. En la jornada 23 tuvo minutos, pero salió lesionado ante el Athletic Club.

En su ingreso, Arriaga llegó para brindar equilibrio en la media cancha y tener proyección al ataque ante la urgencia de ir en busca del partido, pero todo terminó mal para el volante catracho.

“No te rinde”: Diego Vázquez sorprende a todo Olimpia con lo que dice de Jorge Álvarez y Alajuelense recibe este elogio

ver también

“No te rinde”: Diego Vázquez sorprende a todo Olimpia con lo que dice de Jorge Álvarez y Alajuelense recibe este elogio

Un choque con Unai Simón, portero del Athletic de Bilbao, terminó con el hondureño en camilla y saliendo aplaudido por el estadio completo.

En España dan el parte médico de Kervin Arriaga

“Kervin Arriaga recibe el alta y vuelve esta noche con la expedición del Levante a Valencia.

El jugador ha sido sometido a pruebas médicas tras el golpe con Unai Simón, pero está bien y ha recibido el ok para regresar con normalidad junto al resto de sus compañeros”.

Salió de Motagua por bajo rendimiento, un grande de Centroamérica lo rechazó y ahora es presentado en este exótico país

ver también

Salió de Motagua por bajo rendimiento, un grande de Centroamérica lo rechazó y ahora es presentado en este exótico país

Kervin por ahora se encuentra bien y eso es un gran alivio para Honduras, que siempre está pendiente del “Misilito”.

Levante es penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga de España con apenas 18 puntos en 22 partidos jugados.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
España consternada con lo que le ocurrió a Kervin Arriaga: todo el estadio se levantó a apoyarlo
Honduras

España consternada con lo que le ocurrió a Kervin Arriaga: todo el estadio se levantó a apoyarlo

No es Genoa: el futuro de Kervin Arriaga en Europa da un giro inesperado
Honduras

No es Genoa: el futuro de Kervin Arriaga en Europa da un giro inesperado

DT del Levante confirma lo que Honduras quería saber sobre Kervin Arriaga y el Real Madrid
Honduras

DT del Levante confirma lo que Honduras quería saber sobre Kervin Arriaga y el Real Madrid

Amarini Villatoro se sincera sobre Fernán Faerron
Costa Rica

Amarini Villatoro se sincera sobre Fernán Faerron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo