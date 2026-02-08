Honduras se da cuenta de la verdad sobre la lesión de Kervin Arriaga y revelan lo que pasó en el hospital

Kervin Arriaga volvió a jugar después de tres partidos, pero no fue el mejor regreso que pudo tener. En la jornada 23 tuvo minutos, pero salió lesionado ante el Athletic Club.

En su ingreso, Arriaga llegó para brindar equilibrio en la media cancha y tener proyección al ataque ante la urgencia de ir en busca del partido, pero todo terminó mal para el volante catracho.

ver también “No te rinde”: Diego Vázquez sorprende a todo Olimpia con lo que dice de Jorge Álvarez y Alajuelense recibe este elogio

Un choque con Unai Simón, portero del Athletic de Bilbao, terminó con el hondureño en camilla y saliendo aplaudido por el estadio completo.

En España dan el parte médico de Kervin Arriaga

“Kervin Arriaga recibe el alta y vuelve esta noche con la expedición del Levante a Valencia.

El jugador ha sido sometido a pruebas médicas tras el golpe con Unai Simón, pero está bien y ha recibido el ok para regresar con normalidad junto al resto de sus compañeros”.

ver también Salió de Motagua por bajo rendimiento, un grande de Centroamérica lo rechazó y ahora es presentado en este exótico país

Kervin por ahora se encuentra bien y eso es un gran alivio para Honduras, que siempre está pendiente del “Misilito”.

Levante es penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga de España con apenas 18 puntos en 22 partidos jugados.

Publicidad

Publicidad