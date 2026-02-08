“Mismo dueño”: Dereck Moncada genera impacto inmediato y este club de Europa podría ficharlo

Dereck Moncada viene de anotar un doblete en la Liga de Colombia con el Inter de Bogotá y su nombre ha generado mucho eco por el impacto que ha generado en tan solo cinco fechas del fútbol cafetero.

El ex Olimpia ha marcado cuatro goles y la prensa ha resaltado su nombre. Su referente es David Suazo y haciendo su propia historia busca dar el salto de calidad a Europa.

ver también Honduras se da cuenta de la verdad sobre la lesión de Kervin Arriaga y revelan lo que pasó en el hospital

Recordemos que el dueño de la ficha de Moncada pertenece al Necaxa de México, club que lo sigue de cerca y muchos hablan de una llegada a la Liga MX cuando finalice la temporada en Colombia.

Ahora ha surgido una nueva oportunidad y es que Legión Catracha ha asociado que los mismos dueños de Necaxa son los del Wrexham de Inglaterra.

La oportunidad de Dereck Moncada y el gran salto

“Wrexham (equipo del mismo dueño del Necaxa), se encuentra en puestos de play-off de ascenso, ¿será posible ver a Dereck Moncada la siguiente temporada en la Premier League?”.

ver también “No te rinde”: Diego Vázquez sorprende a todo Olimpia con lo que dice de Jorge Álvarez y Alajuelense recibe este elogio

Con la producción que está teniendo Moncada en Colombia es probable que se analice la situación de enviarlo a Inglaterra y más cuando hay un gran referente como Maynor Figueroa, que tiene a su hijo Keyrol en el Liverpool y al menor, Keyvan en el Burnley.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Dereck es el jugador hondureño de la actualidad con mayor proyección, ya que cuenta con tan solo 18 años.

Tweet placeholder