Honduras

“Mismo dueño”: Dereck Moncada genera impacto inmediato y este club de Europa podría ficharlo

Dereck Moncada anotó un doblete en el último juego del Inter de Bogotá y esto ha generado mucho impacto en el fútbol.

Por José Rodas

Dereck Moncada es una de las figuras que más está brillando en el extranjero.
Dereck Moncada viene de anotar un doblete en la Liga de Colombia con el Inter de Bogotá y su nombre ha generado mucho eco por el impacto que ha generado en tan solo cinco fechas del fútbol cafetero.

El ex Olimpia ha marcado cuatro goles y la prensa ha resaltado su nombre. Su referente es David Suazo y haciendo su propia historia busca dar el salto de calidad a Europa.

Recordemos que el dueño de la ficha de Moncada pertenece al Necaxa de México, club que lo sigue de cerca y muchos hablan de una llegada a la Liga MX cuando finalice la temporada en Colombia.

Ahora ha surgido una nueva oportunidad y es que Legión Catracha ha asociado que los mismos dueños de Necaxa son los del Wrexham de Inglaterra.

La oportunidad de Dereck Moncada y el gran salto

“Wrexham (equipo del mismo dueño del Necaxa), se encuentra en puestos de play-off de ascenso, ¿será posible ver a Dereck Moncada la siguiente temporada en la Premier League?”.

Con la producción que está teniendo Moncada en Colombia es probable que se analice la situación de enviarlo a Inglaterra y más cuando hay un gran referente como Maynor Figueroa, que tiene a su hijo Keyrol en el Liverpool y al menor, Keyvan en el Burnley.

Lo cierto es que Dereck es el jugador hondureño de la actualidad con mayor proyección, ya que cuenta con tan solo 18 años.

