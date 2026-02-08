“Mismo dueño”: Dereck Moncada genera impacto inmediato y este club de Europa podría ficharlo

Dereck Moncada viene de anotar un doblete en la Liga de Colombia con el Inter de Bogotá y su nombre ha generado mucho eco por el impacto que ha generado en tan solo cinco fechas del fútbol cafetero.
El ex Olimpia ha marcado cuatro goles y la prensa ha resaltado su nombre. Su referente es David Suazo y haciendo su propia historia busca dar el salto de calidad a Europa.
Recordemos que el dueño de la ficha de Moncada pertenece al Necaxa de México, club que lo sigue de cerca y muchos hablan de una llegada a la Liga MX cuando finalice la temporada en Colombia.
Ahora ha surgido una nueva oportunidad y es que Legión Catracha ha asociado que los mismos dueños de Necaxa son los del Wrexham de Inglaterra.
La oportunidad de Dereck Moncada y el gran salto
“Wrexham (equipo del mismo dueño del Necaxa), se encuentra en puestos de play-off de ascenso, ¿será posible ver a Dereck Moncada la siguiente temporada en la Premier League?”.
Con la producción que está teniendo Moncada en Colombia es probable que se analice la situación de enviarlo a Inglaterra y más cuando hay un gran referente como Maynor Figueroa, que tiene a su hijo Keyrol en el Liverpool y al menor, Keyvan en el Burnley.
Lo cierto es que Dereck es el jugador hondureño de la actualidad con mayor proyección, ya que cuenta con tan solo 18 años.