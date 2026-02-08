La relación entre Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella no terminó en los mejores términos, al punto de que el jugador acabó marchándose al Besiktaş JK.

Sin embargo, desde Turquía trascendió que el club marsellés aplicó una sanción que habría puesto en riesgo su condición física, un episodio que casi evita que debutara con el Besiktaş.

Michael Amir Murillo hizo historia en Europa

El defensor panameño Michael Amir Murillo vivió un momento especial al debutar oficialmente con el Besiktaş, ingresando al minuto 78 en el empate como local (2-2) ante Alanyaspor y convirtiéndose así en el primer futbolista de Panamá en disputar un partido de la Superliga de Turquía. Todo un hito histórico para el creciente balompié canalero.

Así fue el castigo que sufrió Michael Amir Murillo en Olympique Marsella

El castigo que recibió Michael Amir Murillo se dio en la previa del partido ante Stade Rennais FC, cuando el cuerpo técnico del Olympique de Marsella decidió hacerlo correr 15 kilómetros como sanción, una exigencia que puso en riesgo su condición física y terminó dejándolo fuera de la convocatoria.

“Amir Murillo, quien se vio obligado a correr 15 km como castigo tras quedar fuera de la convocatoria en Marsella, corría el riesgo de lesionarse si jugaba como titular en este partido. Por lo tanto, el cuerpo técnico lo puso en el banquillo“, afirmó el periodista Onur Taşcıoğlu en X (ex Twitter).

Con ese episodio y los otros cruces con su exentrenador, Roberto De Zerbi, ya en el pasado, Michael Murillo pasa la página y centra ahora toda su atención en esta nueva etapa con el Besiktaş, donde busca consolidarse y escribir un capítulo distinto en su carrera en la previa al Mundial 2026.