El FC Barcelona provoca el golpe más duro a la ilusión de Honduras en la Copa del Rey

Barcelona ha conseguido el segundo pase a la final de la Copa del Rey Juvenil tras eliminar (3-1) al Deportivo de La Coruña en unas sufridas semifinales.

En el Dépor juega un futbolista de sangre catracha como Nicolás Balbás, quien tenía la ilusión de llegar hasta la final con su club, pero casi al final de los tiempos extras, el conjunto culé marcó el tercer gol.

ver también Desde el Barcelona confirman la noticia que pocos se atreven a decir de Dereck Moncada: “Me gusta”

Duro golpe a la ilusión de Honduras

Con esto, el Barcelona arrebata la posibilidad de que Balbás hiciera historia y llegara a la final de la Copa del Rey Juvenil.

Ahora, los culés se medirán al Real Betis el domingo 15 de septiembre y buscarán conseguir un nuevo título en la categoría.

¿Quién es Nicolás Balbás?

Balbás nació en España, pero su familia es de Cedros, Francisco Morazán, según comentó en una entrevista con VIP Deportes.

ver también “Se vienen cosas grandes”: Alberth Elis impacta a toda Honduras con la firma que cambia su futuro

El joven de 17 años se ha formado en las inferiores del Deportivo de La Coruña. Balbás es un talento puro, una apuesta a largo plazo. Nicolás maneja ambos perfiles y es una de las promesas que Honduras tiene en el radar.

Publicidad

Publicidad