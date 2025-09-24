Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Cartaginés vs. Olimpia: ¿A qué hora y cómo ver el partido entre los líderes de Honduras y Costa Rica? Copa Centroamericana 2025

Cartaginés vs Olimpia: toda la información del partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Cartaginés y Olimpia se enfrentan en atractivo duelo de copa.
Cartaginés y Olimpia se enfrentan en atractivo duelo de copa.

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana ya están en marcha y el tercer equipo hondureño en salir a escena es el Club Olimpia Deportivo.

El ‘Léon’ visita este jueves a Club Sport Cartaginés en el duelo de ida que enfrenta a los líderes de sus respectivas ligas.

¿A qué hora es Cartaginés vs. Olimpia por la Copa Centroamericana 2025?

Olimpia visitará a Cartaginés este jueves 25 de septiembre a las 8:00 de la noche en Costa Rica, Honduras y el resto de Centroamérica (9 p.m. de Panamá). La cita será en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Cartaginés vs. Olimpia por la Copa Centroamericana 2025?

El encuentro de los cuartos de final se transmite por dos vías: Disney+, que mantiene una promoción especial para usuarios de Centroamérica válida hasta el 27 de septiembre, y también estará disponible por la señal de ESPN.

Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa

ver también

Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa

¿Cómo llega Cartaginés?

Los dirigidos por Andrés Carevic son líderes de la Liga Promerica y llegan con un gran momento de forma, ya que acumulan once partidos consecutivos sin perder.

Publicidad

La última derrota de los ‘Brumosos’ fue el 29 de julio ante Saprissa en, justamente, la primera fecha de la Copa Centroamericana.

Los de Cartago clasificaron como segundo lugar y por ese motivo serán locales en el encuentro de ida; cuentan con la mejor dupla goleadora del certamen en Johan Venegas (5) y Marcos Ureña (4).

Publicidad

¿Cómo llega Olimpia?

Por su parte, el ‘Viejo León’ llega como líder del Apertura 2025 en Honduras y es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa. El cuadro dirigido por Eduardo Espinel fue líder de su grupo tras golear a Xelajú y ahora buscará revalidar su condición de candidato ante el cuadro costarricense.

Publicidad

La buena noticia en el campamento merengue es la disponibilidad del volante de creación, Edwin Rodríguez.

Rodríguez se recuperó de su más reciente lesión y viajó junto a su compañeros, por lo que puede ser parte del encuentro de este jueves.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa
Honduras

Acá está la prueba: apareció el video con la burla de Motagua a Alajuelense que más disfrutan en Saprissa

Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez
Honduras

Ante los ojos de Alajuelense: esto hizo Concacaf con Mathías Vázquez tras poner a sufrir a Machillo Ramírez

Motagua pone de rodillas a Costa Rica e impacta a Concacaf: la notificación que llegó a Saprissa y Alajuelense
Honduras

Motagua pone de rodillas a Costa Rica e impacta a Concacaf: la notificación que llegó a Saprissa y Alajuelense

Toda Centroamérica estremecida con la nueva decisión que FIFA tomará para el Mundial
Fútbol Internacional

Toda Centroamérica estremecida con la nueva decisión que FIFA tomará para el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo