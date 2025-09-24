Cartaginés vs. Olimpia: ¿A qué hora y cómo ver el partido entre los líderes de Honduras y Costa Rica? Copa Centroamericana 2025

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana ya están en marcha y el tercer equipo hondureño en salir a escena es el Club Olimpia Deportivo.

El ‘Léon’ visita este jueves a Club Sport Cartaginés en el duelo de ida que enfrenta a los líderes de sus respectivas ligas.

¿A qué hora es Cartaginés vs. Olimpia por la Copa Centroamericana 2025?

Olimpia visitará a Cartaginés este jueves 25 de septiembre a las 8:00 de la noche en Costa Rica, Honduras y el resto de Centroamérica (9 p.m. de Panamá). La cita será en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

¿Dónde ver EN VIVO Cartaginés vs. Olimpia por la Copa Centroamericana 2025?

El encuentro de los cuartos de final se transmite por dos vías: Disney+, que mantiene una promoción especial para usuarios de Centroamérica válida hasta el 27 de septiembre, y también estará disponible por la señal de ESPN.

¿Cómo llega Cartaginés?

Los dirigidos por Andrés Carevic son líderes de la Liga Promerica y llegan con un gran momento de forma, ya que acumulan once partidos consecutivos sin perder.

La última derrota de los ‘Brumosos’ fue el 29 de julio ante Saprissa en, justamente, la primera fecha de la Copa Centroamericana.

Los de Cartago clasificaron como segundo lugar y por ese motivo serán locales en el encuentro de ida; cuentan con la mejor dupla goleadora del certamen en Johan Venegas (5) y Marcos Ureña (4).

¿Cómo llega Olimpia?

Por su parte, el ‘Viejo León’ llega como líder del Apertura 2025 en Honduras y es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa. El cuadro dirigido por Eduardo Espinel fue líder de su grupo tras golear a Xelajú y ahora buscará revalidar su condición de candidato ante el cuadro costarricense.

La buena noticia en el campamento merengue es la disponibilidad del volante de creación, Edwin Rodríguez.

Rodríguez se recuperó de su más reciente lesión y viajó junto a su compañeros, por lo que puede ser parte del encuentro de este jueves.

