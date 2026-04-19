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VIDEO: el insólito error de Donnarumma contra Arsenal que puede costarle la Premier League a Manchester City

El portero italiano acaba de cometer un blooper increíble en el duelo entre Manchester City y Arsenal por la 33ª fecha de la Premier League.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Donnarumma, que viene de quedarse afuera del Mundial 2026, cometió un grave error.
© Getty ImagesDonnarumma, que viene de quedarse afuera del Mundial 2026, cometió un grave error.

Manchester City y Arsenal están jugando un partido clave por la 33ª fecha de la Premier League. Se trata de un encuentro trascendental entre el líder y el escolta del campeonato.

Y Gianluigi Donnarumma acaba de cometer un insólito error que puede ostarle muy caro al equipo de Pepe Guardiola.

VIDEO: el increíble blooper de Donnarumma

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Los citizens ganaban 1-0 con 1-0 gracias a un golazo de Rayan Cherki a los 16 minutos, sin embargo dos minutos después llegó la catástrofe mientras el equipo intentaba salir jugando con el sello de su DT.

Donnarumma recibió el pase atrás, pero se entretuvo de más con la pelota, perdió un tiempo y cuando quiso reaccionar, Kai Havertz lo presionó, bloqueó el despeje del portero italiano y puso el 1-1.

Pepe Guardiola no lo creee: la reacción del DT ante el error de Donnarumma

Si bien todo el Etihad Stadium se enmudeció ante semejante jugada, Guardiola fue uno de los primeros en no poder entender lo que acaba de suceder. Como contracara, Mikel Arteta lo celebró a lo grande.

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Manchester City vs. Arsenal: clásico clave por la Premier League

Manchester City llegó a este duelo por la 33ª fecha de la Premier League en el segundo lugar del campeonato con 64 puntos, seis por debajo del líder Arsenal, que en caso de salir triunfante del Etihad –o al menos sin perder– daría un paso muy importante rumbo al título.

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