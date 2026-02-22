“Me identifico”: el curioso apodo que tiene Rodrigo de Olivera en Motagua y este es el motivo

El uruguayo Rodrigo de Olivera fue el protagonista del único gol que le dio el triunfo a Motagua 0-1 sobre el Olimpia en el clásico que se disputó por la jornada 7 de la Liga Nacional.

De Olivera llegó para cerrar la pinza al minuto 58 y derrotar la portería de Edrick Menjívar y así darle la victoria al equipo que dirige el español Javier López.

ver también Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia en crisis y Motagua se acerca al Real España de Jeaustin Campos

Tras el partido, el delantero sudamericano reveló que su apodo es el “Lagarto”, al mismo tiempo que explicó la razón del por qué de su apodo y todo se remonta a un ex jugador del Atlético de Madrid.

“Siempre me he caracterizado por ver a Diego Costa, un jugador que tiene ese apodo. Es un luchador que las pelea todas y bueno, creo que estoy haciendo eso para ser muy parecido a él”, contó de Olivera.

Vivió con nerviosismo el partido

Por otro lado, el uruguayo indicó que vivió con nerviosismo el primer clásico, tanto que ni siquiera pudo dormir bien un día antes, pese a eso anotó el gol del triunfo.

ver también José Mario Pinto avisa a Olimpia con decisión que cambiará su futuro en medio de rumores de salida

“Tenía mucho nerviosismo, me dormí tarde, pero bueno, lo disfruté y viví así. Sacamos la victoria que tanto queríamos y feliz por el gol”, añadió.

Publicidad

Publicidad