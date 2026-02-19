“No vaya”: fulminan sin compasión a Jeaustin Campos en Honduras por humillación en Concachampions

El periodista Mauricio Kawas no anduvo con rodeos para lanzar duras críticas contra el entrenador de Real España Jeaustin Campos tras la goleada 1-6 que le propinó Los Ángeles FC en el estadio Morazán.

Kawas criticó las palabras de Campos en conferencia de prensa en la que se vio con una actitud de menosprecio a lo ocurrido en el terreno de juego al asegurar que “hace tiempo no se veían esa clase de partidos en San Pedro Sula”.

“Le puedo comprar al profe que diga que ha llevado el equipo a finales, que lo ha clasificado a Concachampions, pero llegar ahí para hacer lo que hizo, mejor no llegue. No lleve al equipo ahí”, comenzó diciendo Kawas.

El comunicador no dudó en calificar como “vergonzosa” la derrota de La Máquina y le recomendó no llevar al equipo a esas instancias si es para hacer esos papelones.

“Esa vergüenza que le ha hecho pasar y que queda en la historia de Real España, olvídese de eso. Para eso no vaya. Falta el partido de vuelta, espero que entienda que allá debe ir a arroparse, pero hacerlo bien y no recibir otros seis”, insistió.

Consejo a la directiva

Por otro lado, Mauricio Kawas recomendó a la directiva de Real Españaque tome cartas en el asunto sobre las declaraciones del entrenador tico y no permitirle tanta libertad en sus palabras.

“La directiva no debe permitirle tanta libertad de declaración a un entrenador. Debe haber un momento en que le digan que lo que está diciendo no está bien, es una vergüenza y debemos entender que no estás asumiendo lo que te toca”

Mauricio Kawas no se anduvo con rodeos en TD Radio para fulminar a Jeaustin Campos. Foto: Captura de pantalla TDTV.

¿Cuándo se juega la vuelta?

El encuentro de vuelta entre LAFC contra Real España está programado para el próximo 24 de febrero a las 9 de la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.