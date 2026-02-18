Es tendencia:
“50 millones”: el problema que explotó en Real España y Jeaustin Campos sale señalado por este motivo

Real España es una completa caldera luego de la paliza que le dio LAFC en la Concachampions 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos ha recibido de todo en Honduras tras la paliza del LAFC.
Jeaustin Campos ha recibido de todo en Honduras tras la paliza del LAFC.

Fuad Abufele, ex dirigente de Real España, ha sido la gran piedra en el zapato de Jeaustin Campos desde su llegada a Honduras para dirigir a La Máquina.

Cada vez que está frente a un micrófono no duda en hablar en contra del DT tico y en esta ocasión lo hizo para darle a conocer que no quiere tomar de nuevo al Real España como lo hizo saber el tico en conferencia de prensa.

Campos aseguró que Fuad le pega tanto porque quiere volver, a lo que el ex directivo tuvo una respuesta y aseguró que existe una deuda muy grande dentro de la institución aurinegra.

Fuad Abufele hace explotar el problema en Real España y esto le dice a Jeaustin Campos

“Nadie quiere levantar la mano ante la deuda de cincuenta millones de lempiras que tiene el club. El España tiene problemas de flujo de caja, porque todas las cuotas de Televicentro van para pagarse a un banco que le dio préstamo adelantado y tiene hipotecado el equipo los próximos dos o tres años”.

Y esto dijo sobre el técnico de Real España: “Quiero decirle al señor Jeaustin Campos que le diga a esa persona que le informó esa situación de que yo le quiero socavar, que también le informen la situación que tiene el equipo y que nadie quiere tomar”.

Abufele dijo en Panorama Deportivo que La Máquina tiene una fuerte deuda y se sacrifican pagos de jugadores.

Real España es una caldera completa luego de 1-6 que le propinó LAFC en la primera ronda de la Concachampions. Desde aquí, ni el liderato en Honduras los hace ser felices.

