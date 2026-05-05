Alajuelense rompe el silencio: toda la verdad sobre la salida de Machillo Ramírez y la elección de su reemplazante

Cinco días después de la sorpresiva renuncia de Óscar “Machillo” Ramírez al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, la directiva finalmente salió al paso de las especulaciones.

León Weinstok, Secretario de la Junta Directiva rojinegra, brindó una extensa entrevista al programa 120 Minutos, en la cual respondió a las grandes interrogantes que todo el liguismo se hacía sobre la partida del histórico director técnico y el futuro inmediato del club.

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El adiós silencioso de una leyenda

Durante la charla, Weinstok fue enfático en el respeto que la cúpula manuda mantiene hacia Ramírez, aclarando cómo se gestó su salida tras las reuniones de la semana pasada.

“Primero, hacia Óscar estamos muy agradecidos por haberle aceptado a Jospeh y al equipo volver hace más o menos un año, además de todo lo que ya le había dado el club”, comenzó explicando el directivo.

“Nosotros entendimos lo que él nos indicó el viernes y obviamente sabemos lo que significa para el club su capacidad. Entendimos lo que nos comentó y a partir de este momento es importante iniciar la búsqueda de quién será el próximo entrenador“, agregó.

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Asimismo, justificó el hermetismo que rodeó la renuncia del “Machillo”, revelando que fue una decisión personal del propio estratega: “También parte el tema de respetar la voluntad de Óscar como tal, que no quería hacer una conferencia al respecto”.

¿Quién será el nuevo DT? La ruta a seguir en el Morera Soto

Al ser consultado sobre el proceso de selección del nuevo entrenador de Alajuelense, Weinstok dejó claro que la responsabilidad inicial recae sobre la gerencia deportiva.

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“Carlos Vela le presentará en estos días a la JD su recomendación de entrenadores para, junto con Carlos, discutirlo y tomar una decisión para empezar la negociación“, sentenció el Secretario, confirmando que ya existe un filtro de candidatos en proceso.

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Con la necesidad de armar un proyecto sólido tras el fracaso del Clausura 2026, las próximas semanas serán cruciales en Alajuelense para definir al hombre encargado de devolver a la institución a la senda del título.

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En síntesis