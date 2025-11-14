La Selección de Honduras sufrió una durísima derrota en la quinta jornada de las Eliminatorias. Cayó por 2-0 frente a Nicaragua, que no había ganado ningún juego y que ya estaba eliminada sin posibilidades matemáticas desde la fecha FIFA de octubre.

Esta caída dolió y mucho en Honduras porque el combinado catracho desperdició su oportunidad de clasificar al Mundial 2026. Una victoria lo dejaba en el primer lugar del Grupo C y aseguraba su presencia en el repechaje en el peor de los escenarios.

Por este motivo, Reinaldo Rueda se mostró más que furioso en la conferencia de prensa. El técnico colombiano no tuvo piedad para dirigirse a sus jugadores y sorprendió a todos con sus declaraciones. Ahora que necesita buscar la clasificación en Costa Rica, hizo una convocatoria de último momento.

El llamado de última hora que hizo Honduras para clasificar al Mundial 2026

Este viernes por la noche, la Federación de Fútbol de Honduras comunicó que Deyron Martínez se suma al campamento de la H. El defensa central de Olancho recibió, de esta manera, su primer llamado al seleccionado mayor.

Rueda tomó la decisión de convocarlo ante las diversas bajas que tiene en la zaga central. Marcelo Santos no estuvo ante Nicaragua y tampoco llegaría para el partido contra la Tricolor. Además, Getsel Montes acumuló su segunda amarilla en esta instancia y está suspendido para la última jornada.

Deyron Martínez es convocado a la H en el momento más caliente de la Eliminatoria Concacaf. Sería suplente contra Costa Rica, teniendo en cuenta que el entrenador ubicaría a Devron García en lugar de Montes y Luis Vega se mantendría en la zaga.