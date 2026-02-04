Xelajú MC se prepara para vivir una de las noches más trascendentales de su historia reciente hoy miércoles 4 de febrero de 2026, cuando reciba a los Rayados de Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Sin embargo, el panorama se complicó incluso antes del silbatazo inicial, luego de que Concacaf tomara una drástica medida directa contra Xelajú.

¿Cuál fue la medida que tomó Concacaf en contra de Xelajú?

El periodista Juan Carlos Gálvez se sumó una crítica contra Concacaf al calificar como “totalmente exagerada” la medida tomada contra Xelajú MC previo al duelo ante Monterrey.

A través de sus redes sociales, Gálvez denunció que ni siquiera permitieron el ingreso de Jorge Aparicio al estadio para entrenar y aseguró que este tipo de decisiones reflejan abusos de poder.

Jorge Aparicio – Xelajú

“La Concacaf totalmente exagerada. No dejaron ni siquiera entrar a Jorge Aparicio al estadio a entrenar, me parece que a veces estos señores se pasan de abuso de poder. Qué bárbaros“, comentó el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

¿Qué sucedió con Jorge Aparicio?

La razón por la que Concacaf no permitió siquiera que Jorge Aparicio entrar al estadio en la previa del duelo ante Monterrey se remontó a la sanción que había recibido semanas atrás, cuando fue suspendido por dos partidos tras realizar un gesto considerado inapropiado y ofensivo durante la ceremonia de premiación de la Copa Centroamericana frente a Alajuelense.