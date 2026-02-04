Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concachampions

Concacaf toma una drástica medida contra Xelajú antes de jugar con Monterrey por la Concachampions 2026: “Totalmente exagerada”

Xelajú enfrenta un panorama cuesta arriba cuando enfrente hoy al Monterrey como visitante en la Concachampions.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Concacaf castiga a Xelajú
© XelajúConcacaf castiga a Xelajú

Xelajú MC se prepara para vivir una de las noches más trascendentales de su historia reciente hoy miércoles 4 de febrero de 2026, cuando reciba a los Rayados de Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Sin embargo, el panorama se complicó incluso antes del silbatazo inicial, luego de que Concacaf tomara una drástica medida directa contra Xelajú.

Xelajú vs. Monterrey: a qué hora juegan y cómo ver el partido por la primera ronda de la Concachampions 2026

ver también

Xelajú vs. Monterrey: a qué hora juegan y cómo ver el partido por la primera ronda de la Concachampions 2026

¿Cuál fue la medida que tomó Concacaf en contra de Xelajú?

El periodista Juan Carlos Gálvez se sumó una crítica contra Concacaf al calificar como “totalmente exagerada” la medida tomada contra Xelajú MC previo al duelo ante Monterrey.

A través de sus redes sociales, Gálvez denunció que ni siquiera permitieron el ingreso de Jorge Aparicio al estadio para entrenar y aseguró que este tipo de decisiones reflejan abusos de poder.

Jorge Aparicio y Xelajú MC reciben sanción por parte de Concacaf - ESPN
Jorge Aparicio – Xelajú

La Concacaf totalmente exagerada. No dejaron ni siquiera entrar a Jorge Aparicio al estadio a entrenar, me parece que a veces estos señores se pasan de abuso de poder. Qué bárbaros“, comentó el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

Publicidad
Periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

Periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

¿Qué sucedió con Jorge Aparicio?

La razón por la que Concacaf no permitió siquiera que Jorge Aparicio entrar al estadio en la previa del duelo ante Monterrey se remontó a la sanción que había recibido semanas atrás, cuando fue suspendido por dos partidos tras realizar un gesto considerado inapropiado y ofensivo durante la ceremonia de premiación de la Copa Centroamericana frente a Alajuelense.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura del América dice lo que pocos se animan y sorprende a Olimpia tras ganar en Concachampions
Honduras

Figura del América dice lo que pocos se animan y sorprende a Olimpia tras ganar en Concachampions

Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México
Honduras

Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México

"Parecía lejano": Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América
Honduras

"Parecía lejano": Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América

Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford
Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo