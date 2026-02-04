Es tendencia:
“Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

David Faitelson estuvo pendiente de la visita del América a Honduras. Las Águilas sacaron la victoria 1-2 ante Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

David Faitelson no miraba que América sacara el triunfo de Honduras.
Pequeños detalles fueron los que definieron el triunfo 1-2 del América en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa ante Olimpia.

El León propuso un buen partido y en muchos tramos no se miraba por donde el conjunto azteca pudiera sacar el triufo, al final lo logró, cosa que a David Faitelson sorprendió.

Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

Visitar Honduras siempre es complicado para los mexicanos y el periodista de TUDN que estaba pendiente del juego lo vivió de esa forma.

El relato de David Faitelson en el Olimpia vs América

Comenzó con el 0-1 “Víctor Dávila no se quiere ir”, esto en alución a que el delantero tiene ofertas para marcharse del América.

Ya para el segundo tiempo puso: “Sufre el América en Tegucigalpa…”, esto en referencia al golazo del empate que marcó Jorge Álvarez a Luis Ángel Malagón.

Ya viendo el dominio de Olimpia, invitó a la visita a mantener la igualada: “Uff…cómo pintan las cosas, el 1=1 parece “buenísimo” para el América…”.

Tweet placeholder

Cuando todo indicaba que el partido iba a terminar igualado, Brian Rodríguez se sacó una muy buena jugada que Edrick Menjívar no pudo rechazar de la mejor forma y Ramón Juárez solo llegó a empujar.

“Nunca se preparó”: la queja de Eduardo Espinel con la que todo Olimpia estará de acuerdo tras caer ante América en Conchampions

“Siempre Brian, siempre Brian Rodríguez dándole algo diferente al América, La empuja Ramón Juárez …Y el América puede regresar de Honduras con algo que parecía lejano…”.

Faitelson no esperaba que América regresara de suelo catracho con un triunfo, pero al final si lo hizo y encaminó todo para la vuelta del próximo miércoles.

Tweet placeholder

