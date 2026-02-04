Alonso Hernández no se guardó nada: el filazo contra Machillo Ramírez y Alajuelense que celebran en Liberia

Liga Deportiva Alajuelense empezó la defensa del título del Torneo de Copa perdiendo 1-0 ante Liberia. El partido de ida por los cuartos de final se decidió con el gol de Joaquín Alonso Hernández al minuto 64 y dejó la serie abierta para la revancha, a disputarse el próximo martes en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Después del encuentro, Óscar “Machillo” Ramírez externó su descontento con el ajustado calendario de los Rojinegros, que lo obligó a hacer modificaciones en el once y darle espacio a juveniles como Jensell Aguilar, Marcus Brown, Kenneth Bonilla, Santiago Rosales o Marcus Brown con el fin de resguardar a los titulares para las otras dos competencias, que son su verdadera prioridad.

“Si hay algo que sacrificar es este torneo. Si nos ponen a escoger vamos por el campeonato nacional y la Concacaf, nosotros vamos a arriesgar este torneo“, le dijo el entrenador de la Liga a FUTV, en referencia también al duelo clave de este sábado contra Herediano.

Desde Liberia le responden a Óscar Ramírez

Consultado por el menosprecio que hay hacia el Torneo de Copa, el héroe de la noche para los liberianos, Alonso Hernández, le dejó un recado a Alajuelense. Especialmente al “Macho” Ramírez: “Yo creo que todos piensan eso cuando no ganan, ¿no? Ya cuando ganan o están en la final o quedan campeones, de repente se vuelve importante“.

“Nosotros le damos la importancia que se merece a cada torneo, ahí se ha visto demostrado. Entonces ya es cosa de cada quién, de cada insitución, de cada club, en lo que quiera creer, en lo que quiera gastar su tiempo y aprovecharlo”, concluyó el delantero mexicano-estadounidense.

Hernández, de 31 años, marcó su segundo gol de la temporada con Liberia al coger el rebote que dio Bayron Mora e inflar la red con un derechazo curzado. Desde su llegada al club a mediados del año pasado, procedente de Herediano, le había marcado únicamente a la Liga en el empate 2-2 por la primera fecha del Clausura 2026.