“De mi gusto”: desde Argentina se confirma el club que podría sacar a José Mario Pinto de Olimpia

La carrera de José Mario Pinto podría dar un giro inesperado. Y es que desde Argentina ha llegado una información que puede cambiar el destino del extremo de 28 años.

José Mario es uno de los mejores futbolista de la Liga Nacional de Honduras. Por lo que aquí te contamos el equipo que muestra en interés de tenerlo y gracias a un viejo conocido.

¿Qué equipo de Argentina podría sacar a José Mario Pinto del Olimpia?

Se trata del Banfield de Pedro Troglio, el técnico conoce muy bien las cualidades de Pinto y asegura que es de su gusto, eso sí, “El Taladro” no vive su mejor situación económica, pero si la mejora podría sacar al hondureño de Olimpia, dejó a entrever.

“Para traer un jugador de mi gusto, a José Mario Pinto ponele, la gente no lo conoce, primero tengo que hacer pie en Banfield, si salvamos el descenso la gente me toma cariño, trajimos a Auzmendi y le va bien, puedo traer un hondureño, pero debo ganar ese crédito”, comenzó diciendo a Feisal Rishmawy, periodista hondureño que estuvo en Argentina para entrevistarlo.

Y agregó: “Yo ya lo expliqué, trajimos a Auzmendi porque es argentino, estoy en Banfield, un equipo que está muy endeudado, no podemos pagar jugadores de alto valor, un Edwin Rodríguez, un Pinto, tienen un valor que este club no puede pagar, además, yo no tenía cupo para extranjeros”.

Pedro Troglio es claro, le interesa el jugador: “Si, el José Mario de hoy, todavía más afianzado, más grande de edad, cada día se le ve mejor, igual a Jorge y Edwin, pero José Mario se ve cada día mejor en esa posición. Hay que ver lo que quiere Olimpia, con 28 años, no sé que pueden pedir”.

En su momento, cuando Troglio dirigió a San Lorenzo, también sonó el nombre de Pinto en Argentina. Esto gracias a que siempre es ligado con el entrenador.

Actualmente en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, Pinto lleva cinco goles y es uno de los factores determinantes para el equipo de Eduardo Espinel esté en lo más alto.

