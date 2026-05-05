Le gusta a Erick Lonnis: Saprissa se mueve para fichar a una de las figuras que está en semifinales del Clausura 2026

En Deportivo Saprissa ya empezaron a moverse pensando en el próximo mercado, y uno de los nombres que más interés genera dentro del club no juega precisamente en Tibás. Mientras el equipo pelea la fase final del Clausura 2026, la dirigencia y el entorno deportivo también analizan posibles movimientos para reforzar una zona que podría cambiar mucho en los próximos meses: la portería.

¿Quién es el futbolista por el que apunta Saprissa?

El protagonista de esta historia es Antonny Monreal, arquero de Municipal Liberia y una de las grandes revelaciones del campeonato. Su rendimiento no pasó desapercibido y, según reveló ESPN, es un futbolista que gusta mucho a Erick Lonnis, histórico referente morado y figura con peso dentro de las decisiones deportivas del club.

La situación no es casual. Saprissa sigue atento al futuro de su arco y el nombre de Monreal empezó a instalarse como una opción seria. Ya no es solamente un interés, sino que habrían empezado a tener conversaciones con el portero, según Josue Quesada.

El arquero nació en México, específicamente en Noria de Los Ángeles, Zacatecas, y se formó en las divisiones menores de Club Pachuca. Aunque nunca debutó en el primer equipo, su paso por esa institución le dejó una marca profunda, especialmente por la influencia de Miguel Calero.

Antonny Monreal es del gusto de Erick Lonnis. (Foto: Liberia)

Antonny Monreal se va a nacionalizar costarricense

“Es complicado que un club apueste por una plaza de extranjero en la portería”, reconoció el propio Monreal. Por eso, su futura nacionalización cambiaría completamente el panorama y lo convertiría en una opción mucho más viable para cualquier grande del país.

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Así, entre trámites de nacionalización y el interés de Saprissa, Antonny Monreal empieza a convertirse en uno de los nombres más calientes del fútbol costarricense. Y en Tibás ya lo saben: si el proceso avanza, el arquero mexicano puede transformarse en mucho más que un simple interés.

Datos Claves

Deportivo Saprissa busca al arquero Antonny Monreal , actual jugador del Municipal Liberia .

busca al arquero , actual jugador del . Antonny Monreal nació en México y se formó en el Club Pachuca .

nació en y se formó en el . El portero está avanzando los trámites de nacionalización para ser costarricense.