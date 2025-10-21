Danilo Tosello vuelve a ponerse la camiseta de Olimpia: así luce la leyenda de 56 años y la noticia que sorprende a Honduras

Desde que se fue de Honduras a finales de 2012 nunca volvió. La leyenda de Olimpia se fue siendo muy querido, pero unos problemas extra-cancha no lo hicieron regresar, pero siempre lleva el escudo del Albo en su corazón.

Danilo Tosello ganó un tricampeonato como técnico y 6 títulos como jugador, muchos lo ponen como el mejor de la historia del conjunto merengue. Además fue parte del plantel que clasificó a Olimpia al Mundial de Clubes del 2000.

Tosello reapareció en las últimas horas en redes sociales y esto ha impactado en la Cueva del León, ya que rara vez se le ve haciendo este tipo de cosas.

Tras irse de Olimpia dirigió un año al Libertad de Sunchales de Argentina hasta el 2017, desde entonces se sabe poco o nada de la vida del entrenador, pero que si está dedicado a su familia.

¿Por qué reapareció Danillo Tosello?

Pues lo que indica diario El Heraldo es que será pare del nuevo podcast de Nación Olimpista, una página que se dedica a hablar y dar noticias del club más ganador de Honduras.

“Un saludo a Nación Olimpista, se viene un podcast de olimpistas, para olimpistas y por olimpistas. Un saludo fraterno a toda la gente alba, esto recién comienza. Nos vemos”, fueron las palabras para promocionar su regreso con la camisa de del Viejo León.

Tosello se fue de Honduras en septiembre de 2012 luego de que a su papá le detectaron un cáncer y fue en ese momento que el médico le comunicó que le quedaban pocos meses de vida.

Lo quisieron involucrar en varias polémicas en el país, pero él mismo ha salido a aclarar que nunca estuvo involucrado en ningún acto ilicito.

