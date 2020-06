Después de 7 años, Tosello reveló el duro motivo por el que se fue de Olimpia

La ida de Danilo Tosello en el inicio del Clausura 2013 dejó sorprendido a propios y extraños. El entrenador argentino venía de lograr un tricampeonato y era un gran candidato para quedarse con este torneo. Esta salida repentina provocó que se empezaran a inventar rumores y hasta se llegó a contar que le habían tiroteada la casa en Tegucigalpa por problemas de dinero. Pasó el tiempo y el técnico nunca aclaró la situación.

Pero después de 7 años, el sudamericano decidió hablar y le reveló a Diario Diez el motivo que lo llevó a irse de los Albos: "Esto arrancó faltando tres meses para que termine el torneo. Mi papá siempre estuvo donde yo jugué, lo tuve en Tegucigalpa. En septiembre le surgió un problema y no me contaron que era, solo me dijeron un problemita. Volví e hice una videollamada a Argentina, y me dicen, tu papá tiene una enfermedad terminal, un cáncer y le quedan seis meses de vida".

Lamentablemente, su padre falleció mientras el dirigía el Apertura 2012 y eso lo afectó mucho: "Pasé las fiestas, luego me regresé a Honduras y quería volverme. Jugamos el partido inaugural en La Ceiba, regresamos como siete horas en autobús, pero no dormí nada. Que estoy haciendo aquí, me perdí el nacimiento de mi hijo, dije. Hablé con la directivay planteé los hechos como fueron. La forma en que me fui no fue la correcta, aunque no llamé a una conferencia de prensa para explicar todo".

Danilo Javier Tosello

3 torneos = 3 títulos ������ (pudieron ser perfectamente 4/4)

�� 100% de efectividad. https://t.co/oyoFQwvGtI — Angel Hernández (@AngelTVC) May 20, 2020

Además, habló sobre los rumores que comenzaron a divulgarse en Honduras: "Un periodista de saca una nota en el diario diciendo que me habían tiroteado el apartamento. Allí viví ocho años y nunca pasó nada. Decía que la esposa de un funcionario me había mandado dinero de Miami que tenía dos restaurantes y salones de belleza en Argentina. Nunca tuve estas cosas y aquí llamaron e informaron que no tenía nada, luego hablé con él y aclaramos. Fue una novela, de hecho no hay ninguna denuncia".

Pero las mentiras no pasaron así nomás y terminó perjudicando directamente a uno de sus familiares: "Fue momento muy duro pero estuve tranquilo porque no tenía cuentas en Miami. Mi mamá estuvo una semana internada en el hospital y casi se me muere". Fue necesaria la revelación de Tosello para terminar con estas mentiras y contar la verdadera historia de su salida de Olimpia.