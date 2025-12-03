Es tendencia:
“El momento que esperaban”: se confirma el regreso de Pedro Troglio a Honduras ¿Y Olimpia?

Pedro Troglio regresa a Honduras luego de mucho tiempo sin venir al país, este el motivo por el que el entrenador regresa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Pedro Troglio ya tiene fecha para volver a Honduras.
Pedro Troglio vive días de descanso tras salvar al Banfield del descenso en Argentina. El técnico cumplió con “El Taladro” y antes del nuevo año ha tomado una decisión.

El argentino regresa a Honduras, pero no para dirigir al Olimpia ni mucho menos, será para administrar su restaurante que aperturó en Tegucigalpa.

ver también

Este mes de diciembre, Troglio estará en el país catracho y ha sido desde las redes sociales de Luján 21 que aseguraron cuándo viene Pedro.

La fecha en que Pedro Troglio regresa a Honduras

“El momento que muchos esperaban… llegó! Pedro Troglio de regreso en Luján 21 a partir del 7 de diciembre.

Un regreso cargado de historia y sabor argentino.

Visítanos en Plaza Orquídea y Plaza Valencia”, fue el anuncio de Luján 21, restaurante que tiene Troglio en Tegucigalpa, capital de Honduras.

En Argentina han confirmado que Pedro Troglio va a renovar su contrato con Banfield y que el nuevo vínculo terminará en diciembre de 2026.

Troglio ha sonado para regresar a Olimpia porque todo indica que Eduardo Espinel no seguirá tras el Apertura 2025. También para la selección de Honduras, reto que desde hace mucho tiempo quiere el DT.

