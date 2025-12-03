“El momento que esperaban”: se confirma el regreso de Pedro Troglio a Honduras ¿Y Olimpia?

Pedro Troglio vive días de descanso tras salvar al Banfield del descenso en Argentina. El técnico cumplió con “El Taladro” y antes del nuevo año ha tomado una decisión.

El argentino regresa a Honduras, pero no para dirigir al Olimpia ni mucho menos, será para administrar su restaurante que aperturó en Tegucigalpa.

Este mes de diciembre, Troglio estará en el país catracho y ha sido desde las redes sociales de Luján 21 que aseguraron cuándo viene Pedro.

La fecha en que Pedro Troglio regresa a Honduras

“El momento que muchos esperaban… llegó! Pedro Troglio de regreso en Luján 21 a partir del 7 de diciembre.

Un regreso cargado de historia y sabor argentino.

Visítanos en Plaza Orquídea y Plaza Valencia”, fue el anuncio de Luján 21, restaurante que tiene Troglio en Tegucigalpa, capital de Honduras.

En Argentina han confirmado que Pedro Troglio va a renovar su contrato con Banfield y que el nuevo vínculo terminará en diciembre de 2026.

Troglio ha sonado para regresar a Olimpia porque todo indica que Eduardo Espinel no seguirá tras el Apertura 2025. También para la selección de Honduras, reto que desde hace mucho tiempo quiere el DT.

