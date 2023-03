Keyrol Figueroa es uno de los jóvenes prospectos más interesantes que ha tenido Honduras en el último término. Si bien este aún no ha podido representar a la selección, la intención siempre ha estado, aunque un hecho en particular encendió las alarmas: el hijo de Maynor Figueroa disputó el Premundial Sub-17 con la escuadra de los Estados Unidos.

Esto generó un debate que se extendió durante todo el certamen (y que aún perdura), acentuado por el gran desempeño que tuvo el cipote en el mismo. Algunos entendían su posición, así como también el hecho de que aquello no impedía que en un futuro represente a La Bicolor, aunque otros lo criticaron duramente. Es por ello que la madre expidió una carta más que contundente, para aplacar esa falta de respeto.

“Pregúntele a la Federación de Honduras por qué Keyrol no está hoy allí. Nosotros lo preparamos para que un día estuviera allí (…). Si no está allí hoy no es por culpa nuestra. Dejen de hacer chistes de los sueños de los hijos (…), todo lo que han dicho para perjudicar nuestro nombre no es verdad, ni somos traidores de patria“, explicó de manera contundente en uno de los apartados.

La respuesta desde Fenafuth

Daniel Uberti, coordinador de las selecciones menores de Honduras, habló respecto a la mencionada misiva. “En su momento se hizo la aclaratoria, ellos como familia tomaron la decisión de que jugara para Estados Unidos y es respetable. Nadie debe sentirse mal, es un tema familiar“, expresó en diálogo con Mi Pasión.

“Cuando fuimos a Indonesia (en abril del 2022), se le hizo la invitación y no pudo, no hay problema (…). Nunca me han hablado para preguntarme nada, durante tres años nunca me habían preguntado, yo con gusto atiendo (…). Hay que encontrar jugadores que tengan la voluntad de venir y luego que tengan sus documentos en regla“, añadió.