La madre de Keyrol Figueroa cruzó a la Fenafuth: "Si no está en Honduras no es por culpa nuestra"

Pese a que el Premundial Sub-17 terminó, la polémica en torno a Keyrol Figueroa y su decisión de representar a la Selección de Estados Unidos sigue generando ruido en Honduras. Y en las últimas horas sumó un nuevo espisodio a raíz de la carta escrita por su madre, Sandra Norales, en donde explica el trasfondo de la elección.

En ella, la esposa de Maynor Figueroa externó su hartazgo por las constantes burlas y comentarios negativos que sufre el juvenil del Liverpool. Más después de perder la final ante México. Por lo que criticó a la Fenafuth dando a entender que puso trabas a la hora de que el nacido en Tegucigalpa luzca la camiseta Bicolor.

"Pregúntele a la Federacion de Honduras por qué Keyrol no está hoy allí. Nosotros lo preparamos para que un día estuviera allí y sin un solo costo y dinero de nadie más que de los deseos y sacrificios nuestros. (...) Todo lo que han dicho para perjudicar nuestro nombre no es verdad, ni somos traidores de patria porque uno busca sólo lo mejor para los hijos".

"Él lo único que quiere es jugar al fútbol. Aquí no hay dinero de por medio que le paguen como que digan que nos fuimos por plata, nos fuimos porque nunca le dieron importancia, porque hay que hacer miles de pruebas primero antes de entrar a la Selección Nacional, porque cuesta un mundo, y que aquí preguntas, ¿quién es Keyrol? El hijo de no lo conocen. Aparte no saben dónde juega y que tenía que hacer una prueba en la Florida", denunció la mujer.

"Primero, pagando un pasaje super costoso cuando su referencia lo avala. Deberían de estar alegres más bien que este vende patria que hoy lo tratan todos, a él y a su papá, orgullosamente hoy se conoce Honduras por él, el hondureño que se destacó y colaboró con los demás compañeros a clasificarse a un Mundial", señaló Norales, exigiendo gratitud.

"Tampoco nos fuimos porque humillaron feo a su padre como creen y vaya qué mal por los 20 años de carrera extraordinaria que tuvo. Sólo se le recuerda por lo último que hizo, cosa que ni Keyrol se acuerda. Es más, ahora lo sabe gracias a ustedes. Simplemente porque otro le dio la oportunidad, porque él siempre me preguntó cuándo lo iban a llamar. Las cosas como son, no cuestionen a Keyrol, pregúntenle a los demás", insistió.