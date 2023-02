El nombre de Keylor Figueroa está en boga nuevamente debido a su gran desempeño en el Premundial Sub-17 de la Concacaf con Estados Unidos. El joven delantero se erigió como una de las figuras del torneo a fuerza de goles: lleva seis hasta el momento y fue indispensable para que el USYNT amarre su boleto al Mundial de Perú que se celebrará este año.

Sin embargo, también ha recibido comentarios negativos por el país al que decidió representar. Tiempo atrás, el delantero le puso punto final a la incógnita que prácticamente signó su joven carrera desde el principio: pese a haber nacido en Tegucigalpa y ser el hijo del ex capitán de la 'H', Mynor, le dijo que no a la Selección de Honduras.

"Cuando me convocó el entrenador, llamé a mi mamá de inmediato ya que ella quería que jugara en Estados Unidos. Me sentí muy feliz", comentó en la entrevista que le brindó a la Federación estadounidense. El joven se ha ganado la confianza del tico Gonzalo Segares desde su debutó con la escuadra nacional en septiembre, que vino con gol incluído a Checoslovaquia.

Por eso, no dudaron en volverlo a citar: "Fui criticado sobre qué país iba a representar, pero lo que me hizo elegir fue que toda familia está repartida por Estados Unidos y cada uno de ellos me representa. Por eso pensé que era la elección perfecta. Quiero representarlos y enorgullecerlos porque no es sólo mi sueño, es el sueño de todos", profundizó Figueroa.

El joven de 16 años está formándose hace más de tres en la academia del Liverpool. Tiene contrato hasta 2025 y el objetivo es ser promovido al primer equipo para debutar en la Premier League, certamen que su padre conoce bien: "Para mí es mi héroe, me veo reflejado en él y espero poder hacerlo feliz y que se pueda sentir orgulloso", dijo sobre Maynor.

La experiencia del ex Wigan Athletic ha sido de gran ayuda para el juvenil: "Desde pequeño me enseñó cómo encarar defensas, porque él lo fue. También me mostró cómo enfrentar el uno contra uno o jugar a las espaldas", reveló. Conocimientos que viene aplicando creces en el Premundial, donde esta noche se jugará el boleto a la gran final ante Canadá.