Guatemala quedó atrás: Minor Díaz consigue nuevo equipo en Costa Rica y es el menos esperado

Minor Díaz, quien antes de marcharse a Malacateco sonó como candidato en Herediano, pondrá la firma para dirigir a este club.

Minor Díaz ya cumplió su ciclo en Deportivo Malacateco. El entrenador costarricense dirigió al equipo de Malacatán en apenas ocho partidos, pero en los cuales había mucho en juego. Necesitaban puntuar para no descender de la Liga Nacional de Guatemala. Y lo lograron.

En la última jornada del Torneo Clausura 2026, consiguieron un triunfo por 1-0 ante Comunicaciones en condición de local que les dio la permanencia de forma ajustada. Finalizaron novenos en la tabla acumulada con 53 puntos, y sacándole 2 unidades de ventaja al último descendido, Mictlán, que sumó 51.

Después de los festejos, el futuro de Díaz en la institución entró en análisis por los resultados irregulares: recabó tres ganes, un empate y cuatro derrotas. Y la nueva Junta Directiva prefirió apostar por otro técnico, Carlos Gutiérrez, dándole así vía libre al tico para buscar nuevos horizontes.

Jicaral Sercoba es el próximo destino de Minor Díaz

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer este miércoles en sus redes sociales que una oferta seductora llamó a la puerta de Minor Díaz, quien “será el nuevo entrenador de Jicaral, están en detalles finales. No seguirá en Malacateco”.

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Una vez se concrete la operación, el entrenador de 45 años tomará las riendas del Huracán de la Península con un ambicioso objetivo: devolver al club a la primera división del fútbol costarricense, de donde se fue hace ya cuatro años, cuando finalizó el Clausura 2022.

Los jicaraleños anunciaron hace algunas horas la salida de Alberto Moraga, el técnico con el que se quedaron a las puertas del sueño tras perder 1-0 en el global contra Inter de San Carlos (la ida finalizó 0-1 y en la revancha quedó 0-0) en la gran final de la Liga de Ascenso.

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Recordemos que en esta división, es necesario ganar uno de los dos torneos cortos para asegurarse una eventual final por el boleto a primera. De modo que le espera un interesante desafío al ex timonel de elencos como Herediano, Guanacasteca, Liberia o Sporting FC.

En síntesis

El técnico costarricense Minor Díaz cerró su ciclo en Malacateco tras salvar al equipo del descenso en la Liga Nacional de Guatemala.

tras salvar al equipo del descenso en la Liga Nacional de Guatemala. Pese a conseguir la permanencia en la última fecha, la nueva junta directiva del club de Malacatán prefirió no renovar su contrato y apostó por el estratega Carlos Gutiérrez.

Díaz tiene todo acordado para convertirse en el nuevo DT de Jicaral Sercoba en la Liga de Ascenso.