Los Cremas tendrán un cupo de extranjero para reforzarse en el mercado de fichajes para la nueva temporada.

Cuando parecía que Ernesto Monreal tenía todo listo para renovar su contrato con Comunicaciones, la situación cambió drásticamente en las últimas horas. El defensor mexicano finalmente no seguirá a un año de su llegada y se irá como agente libre.

La baja de Monreal significa un golpe muy duro para el conjunto crema, ya que fue uno de los jugadores que más minutos sumó a lo largo de la temporada. Su salida tiene una razón: alcanzó un acuerdo con otro equipo de la Liga Nacional.

Ernesto Monreal deja Comunicaciones y seguirá en Xelajú

Según la información del periodista Byron Oliva, el defensor central continuará la próxima temporada vistiendo la camisola de Xelajú MC. “Hace algunos días dije que estaba prácticamente confirmada su renovación y había manifestado su interés por continuar, hizo pensar que aceptaba esas condiciones“, explicó sobre lo sucedido.

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“Lo que no dijo es que tenía un precontrato firmado con Xelajú. Ya estaba comprometido con Xela. Hoy cuando expresa que ya no va a continuar, pone otros pretextos que lo hacen irse. El más importante es la lealtad a Roberto Hernández, quien lo trajo al fútbol guatemalteco“, agregó la fuente acerca de los motivos de su partida a Quetzaltenango.

El periodista también reveló que la propuesta económica de Comunicaciones era mayor a la de Xelajú, lo que sorprendió aún más a los directivos del Albo. Ahora, tendrán la posibilidad de buscar un zaguero central extranjero para pelear el Apertura 2026.

Ernesto Monreal jugará en su segundo club de Guatemala desde que arribó en 2025. En esta nueva temporada, tendrá la posibilidad de jugar la Copa Centroamericana 2026, la cual no pudo disputar en la campaña anterior con los Cremas.

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