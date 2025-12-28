Un viejo conocido en Alajuelense da la noticia que Alex López tanto estaba esperando tras su fichaje por Sporting FC

Alex López vuelve a Costa Rica para 2026. El volante hondureño de 33 años ha decidido estampar su firma con el Sporting FC.

El contrato es por un año y de esta forma se olvida de Honduras donde su último club fue el Olancho FC.

ver también La limpia en Motagua se cobra una víctima más y ficharía por equipo de Centroamérica

Sporting no tiene DT aún, pero Kevin Jiménez, periodista tico especializado en el mercado de fichajes, asegura que el nombre ya “está listo”.

Se trata de un viejo conocido de López en Alajuelense. Es una gran noticia para el catracho que en el fútbol tico es recordado por sus buenas participaciones.

Andrés Carevic, el técnico que volverá a dirigir a Alex López

“Andrés Carevic está listo para aceptar la oferta de Sporting FC apenas finiquite su contrato con Cartaginés. En cuanto firme la salida, espera cerrar con los albinegros”, informó Jiménez.

ver también Decisión tomada: la noticia que se confirma en Olimpia de Michaell Chirinos tras la oferta que llegó

De esta forma, tanto DT como futbolista se volverán a reencontrar y buscarán hacer al Sporting protagonista en Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

López volverá a ser legionario y se marcha del Olancho FC donde llegó a príncipios de 2024 y donde dejó 12 goles en 62 partidos disputados.

Tweet placeholder