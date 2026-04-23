Confirmado: el anuncio oficial de Olimpia que sacude a Honduras durante los cuartos de final del Mundial 2026

Olimpia ha confirmado un compromiso de alto perfil en territorio estadounidense. Los “Leones” se enfrentarán al Houston Dynamo de la MLS el próximo 11 de julio a las 5:00 p.m. (hora hondureña).

El encuentro será el plato fuerte del evento denominado “Soccer Celebration”, organizado por el conjunto texano. El escenario será el Shell Energy Stadium, donde el equipo dirigido por Ben Olsen pondrá a prueba el nivel del Rey de Copas de Honduras.

Ese mismo 11 de julio se estarán disputando los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. O sea que en pleno Mundial, el León va a disputar su amistoso contra Houston.

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El Dynamo cuenta actualmente con figuras de talla internacional como el mexicano Héctor Herrera, el goleador polaco Mateusz Bogusz, el atacante Ezequiel Ponce y el brasileño Guilherme.

“Soccer Celebration”: así quedó el calendario

La agenda del evento no se limita al choque ante los albos, consolidándose como un festival futbolístico de primer nivel:

11 de julio: Houston Dynamo vs. Olimpia.

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15 de julio: Houston Dynamo vs. América de Cali (Colombia).

18 de julio: Gran cierre cultural con el concierto de Los Tucanes de Tijuana.

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Además, el estadio se convertirá en un epicentro mundialista mediante Watch Parties en pantallas gigantes, cubriendo desde el partido inaugural el 11 de junio hasta la gran final el 19 de julio.

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Para el Olimpia, este amistoso no es un simple compromiso de exhibición. La directiva ha subrayado que el duelo ante los “Oranges” es una pieza fundamental de la pretemporada 2026. El objetivo es llegar con ritmo competitivo óptimo para encarar la Copa Centroamericana y torneo Apertura.