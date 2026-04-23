Jerry Bengtson rompe el silencio sobre la polémica con Eduardo Espinel y el castigo en Olimpia

Tras semanas de especulaciones y un hermetismo que alimentó rumores de ruptura interna, Jerry Bengtson reapareció con la contundencia que lo caracteriza. El atacante de 38 años no solo volvió al once titular, sino que fue el artífice del triunfo ante Marathón, despejando las dudas sobre su estado de forma y su compromiso con la institución merengue.

“Tenía ‘rigio’ de volver. Fue un partido vibrante donde los goles tempraneros nos dieron confianza”, confesó el ariete, reconociendo que, aunque el rival logró reaccionar, la jerarquía de Olimpia prevaleció en un segundo tiempo de alta intensidad física.

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Entre rumores y realidades físicas

Bengtson no ocultó su malestar ante las versiones que sugerían un conflicto con el cuerpo técnico tras no viajar a los amistosos de marzo en New Orleans. Para el mundialista, su ausencia fue una decisión estratégica y personal basada en su condición física:

“No viajé a Estados Unidos porque es un trayecto desgastante y no estaba al cien por ciento. Preferí quedarme para retomar el ritmo; el profesor (Espinel) siempre estuvo al tanto. Me molesta que, cuando el equipo atraviesa baches, siempre intenten señalarme”.

El capitán subrayó que la relación con Eduardo Espinel y el resto del cuerpo técnico es de respeto mutuo, desmintiendo cualquier tipo de rebeldía: “Dicen cosas que no son. Antes de especular, deberían informarse. Decidí quedarme trabajando para estar listo hoy”.

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Un mensaje a la Liga: el León está de vuelta

De cara a la fase definitiva del torneo, Bengtson lanzó una advertencia al resto de los contendientes. Con la unidad del grupo como bandera, asegura que el equipo ha recuperado la memoria futbolística justo antes de la liguilla.

Sobre el nivel del club: “Hemos levantado el nivel en el momento justo. A Olimpia nunca se le puede dar por muerto”.

“Hemos levantado el nivel en el momento justo. A Olimpia nunca se le puede dar por muerto”. Sobre la violencia en los clásicos: el delantero también lamentó los incidentes recientes, calificándolos como un freno para el crecimiento del fútbol hondureño. “Sentimos miedo en el camerino. Si nosotros estamos así, imaginen las familias. Si no cambiamos la seguridad, la gente seguirá alejándose de los estadios”.

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Con el gol de vuelta en sus botines y la polémica disipada, Jerry Bengtson se enfoca en el objetivo final: guiar al León hacia un nuevo título, demostrando que su vigencia sigue intacta a pesar de las críticas.