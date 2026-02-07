Mientras Olimpia solo hizo dos fichajes, América confirma esta noticia previo a la vuelta en Concachampions 2026

El América tiene claros sus objetivos para 2026 y con la vista puesta en ganar la Concachampions para asegurar su presencia en el próximo Mundial de Clubes; razón por la que siguen sumando refuerzos.

Mientras Olimpia solamente hizo oficial la llegada de Onán Rodríguez y Santiago Ramírez, el América ahora busca asegurar un nuevo refuerzo tras haber anunciado la llegada del brasileño Raphael Veiga.

Se trata del también brasileño Vinícius Moreira de Lima, actual jugador del Fluminense que estaría próximo a convertirse en el nuevo fichaje del cuadro que dirige André Jardine.

Vinícius Moreira de Lima de 25 años de edad es una defensor zurdo que posee gran salida de balón y con buen paso por el fútbol brasileño. Él haría dupla en la zona baja del América junto a Doraudo.

Cabe señalar que, ni Raphael Veiga ni Vinícius Moreira estarán en el juego de vuelta ante Olimpia ya que ambos no serán inscritos a tiempo; por lo que estarán hasta en la siguiente ronda si el América avanza.

También oficializa bajas

El América también hizo oficial la baja del defensor chileno Igor Lichnovsky, quien no continuará en el plantel y cuyo reemplazo sería Vinícius, quien en las próximas horas será oficializado por el cuadro mexicano.

Lichnovsky deja el América y ahora fichará por el Fatih Karagümrük. El sudamericano, jugando en México pasó por Necaxa, Cruz Azul y Tigres.

El equipo mexicano también oficializó la baja del uruguayo Rodrigo “El Bufalo” Aguirre, quien se unió al Tigres, siempre de la Liga MX.