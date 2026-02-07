Lamentable: Jugador de la Liga Nacional de Guatemala es herido en asalto

Aurora FC informó este sábado que su guardameta, Liborio Sánchez, fue víctima de un intento de asalto ocurrido hace dos días en la ciudad capital, un hecho lamentable que derivó en un golpe y lo dejó fuera de la convocatoria para el partido frente a Deportivo Achuapa, según confirmó el club mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la institución militar, el arquero fue evaluado por el cuerpo médico tras el incidente y, como medida preventiva, se determinó que no estaría disponible para el compromiso de hoy, priorizando su integridad física y su proceso de recuperación.

El suceso se registró en la capital, donde Sánchez recibió un golpe a la altura de la frente que le provocó un corte, motivo por el cual permanece bajo supervisión médica, a la espera de una evolución favorable que le permita reintegrarse de forma gradual a los entrenamientos.

Por el momento, el tiempo de recuperación del guardameta no ha sido establecido, ya que dependerá exclusivamente de su evolución clínica, sin que exista una fecha definida para su regreso a las canchas.

En el comunicado, Aurora FC expresó un rechazo categórico a cualquier acto de violencia, reiterando su postura institucional en defensa de la seguridad y la integridad de sus futbolistas, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Finalmente, el club cerró el mensaje mostrando su respaldo total y solidaridad con Liborio Sánchez, mientras el equipo deberá afrontar el duelo liguero ante Achuapa sin uno de sus referentes en la portería, en un contexto que trasciende lo deportivo y pone en el centro la seguridad de los protagonistas.