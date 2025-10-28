Es tendencia:
Concacaf notificó a Motagua de un castigo que debe cumplir y beneficia a Cartaginés en la Copa Centroamericana

Motagua y Javier López reciben de Concacaf una notificación que sentencia su eliminatoria contra Cartaginés

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Motagua debe cumplir un castigo ante Cartaginés.
Motagua se juega su última chance de estar en la Champions Cup de Concacaf. Lo hará ante Cartaginés en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El repechaje de ida de la Copa Centroamericana 2025 quedó 1-0 a favor de Cartago y Motagua debe remontar si quiere estar en el máximo torneo del área.

Para eso debe ganar el partido por diferencia de dos goles o apostar a mantener el 1-0 para definirlo en tiempos extras o penales.

A pesar de que la diferencia es corta, Concacaf ya ha notificado a Motagua una baja que tendrá por sanción.

¿Qué castigo debe cumplir Motagua ante Cartaginés?

El Azul Profundo no podrá contar con Sebástian Cardozo, el defensor vio la tarjeta amarilla en la ida y ya acumulaba una de los cuartos de final contra Alajuelense.

Con esto, Javier López tiene un doble problema, ya queLuis Vega no llega al 100%, a pesar de que estará en la convocatoria para el encuentro.

López tendrá que recomponer la defensa y buscar soluciones, Marcelo Santos, que siempre juega en el centro del campo, puede ser una de las opciones.

Motagua enfrenta este martes a las 8:00 de la noche a Cartaginés por el repechaje de la Copa Centroamericana camino a la Champions Cup de Concacaf.

