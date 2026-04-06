Concacaf lo sentencia: Olimpia recibe el mensaje que pone en alerta a Alajuelense y Machillo Ramírez

La Concacaf hizo una nueva actualización este lunes 6 de abril de 2026, y esta sacudió el panorama de Olimpia, uno de los dos equipos de Honduras que participó en la Concachampions 2026.

La Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) dejó un mensaje para el León, en el que reduce la ventaja que tenía Alajuelense en el ranking.

ver también Romell Quioto hace estallar Honduras y confirma el impensado motivo de su retiro de la Selección

¿Qué posición ocupa Olimpia en el ranking y cómo le fue a Alajuelense?

A través de su página oficial, Concacaf publicó su más reciente ranking de clubes de Centroamérica. Alajuelense se mantiene en el primer lugar, pero Olimpia ha reducido la distancia.

LDA (1.156), tres veces campeón consecutivo de la Copa Centroamericana de la Concacaf, mantuvo su posición como el mejor club de la región, a pesar de ser eliminado por LAFC en octavos de final. Sin embargo, bajó dos escalones y ahora ocupa el puesto 37.

Concacaf actualizó su ranking de clubes en el mes de abril.

Mientras tanto, el CD Olimpia (1.147) recortó la diferencia con el segundo lugar y se sitúa en el puesto 42, sin subir ni bajar posiciones.

Publicidad

Publicidad

Deportivo Saprissa (1.143), CS Herediano (1.140) y CSD Municipal (1.130) cierran los cinco primeros puestos.

ver también Darwin Lom sorprende a Guatemala al revelar el interés de un equipo grande de Honduras por su fichaje: “Hubo charlas”

Para encontrar otro club hondureño, tenemos que ir hasta el puesto 57, donde se encuentra el Motagua (1.111). En el puesto 61 está Marathón (1.101), y en el 62, Real España (1.094).