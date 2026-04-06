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Concacaf lo sentencia: Olimpia recibe el mensaje que pone en alerta a Alajuelense y Machillo Ramírez

Olimpia ha dado un paso adelante en el ranking de Concacaf, que se actualizó este mes de abril. Esto ha pasado con Alajuelense.

José Rodas

Por José Rodas

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Alajuelense se encuentra en alerta por el Olimpia de Honduras.
Alajuelense se encuentra en alerta por el Olimpia de Honduras.

La Concacaf hizo una nueva actualización este lunes 6 de abril de 2026, y esta sacudió el panorama de Olimpia, uno de los dos equipos de Honduras que participó en la Concachampions 2026.

La Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) dejó un mensaje para el León, en el que reduce la ventaja que tenía Alajuelense en el ranking.

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¿Qué posición ocupa Olimpia en el ranking y cómo le fue a Alajuelense?

A través de su página oficial, Concacaf publicó su más reciente ranking de clubes de Centroamérica. Alajuelense se mantiene en el primer lugar, pero Olimpia ha reducido la distancia.

LDA (1.156), tres veces campeón consecutivo de la Copa Centroamericana de la Concacaf, mantuvo su posición como el mejor club de la región, a pesar de ser eliminado por LAFC en octavos de final. Sin embargo, bajó dos escalones y ahora ocupa el puesto 37.

Concacaf actualizó su ranking de clubes en el mes de abril.

Concacaf actualizó su ranking de clubes en el mes de abril.

Mientras tanto, el CD Olimpia (1.147) recortó la diferencia con el segundo lugar y se sitúa en el puesto 42, sin subir ni bajar posiciones.

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Deportivo Saprissa (1.143), CS Herediano (1.140) y CSD Municipal (1.130) cierran los cinco primeros puestos.

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Para encontrar otro club hondureño, tenemos que ir hasta el puesto 57, donde se encuentra el Motagua (1.111). En el puesto 61 está Marathón (1.101), y en el 62, Real España (1.094).

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