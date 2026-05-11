Alajuelense sorprende con un DT que tiene experiencia en Concacaf para asumir en lugar de Saturnino Cardozo: “Gusta mucho”

Alajuelense analiza otro candidato para su banquillo tras los rumores sobre la llegada de Saturnino Cardozo.

Desde la eliminación de Alajuelense en el Clausura 2026, luego de no haberse clasificado a las semifinales, los días han sido bastante movidos en la casa rojinegra.

Tras la salida de Machillo Ramírez, varios nombres comenzaron a sonar como posibles candidatos para asumir el banquillo manudo.

Uno de ellos es Saturnino Cardozo, quien ya habría sostenido conversaciones con el equipo rojinegro. Sin embargo, no sería la única opción sobre la mesa.

También aparece en carpeta un técnico con experiencia en Concacaf, por lo que la dirigencia de la Liga analiza con cuidado antes de tomar una decisión definitiva.

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¿Qué técnico con experiencia en Concacaf analiza Alajuelense para competirle a Saturnino Cardozo?

Según el periodista Ferlín Fuentes en ElMundo.CR, desde Alajuelense también manejan otro nombre que gusta mucho a lo interno de la dirigencia y que cuenta con experiencia importante en el área de Concacaf.

Saturnino Cardozo – Liberia

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Sin embargo, por ahora ese candidato se mantiene bajo absoluta reserva mientras la Liga define su próximo entrenador.

“Incluso existe un nombre más que gusta mucho dentro de la dirigencia y que tiene experiencia importante en el área de Concacaf. Por ahora, ese candidato se mantiene bajo absoluta reserva“, aseveró el periodista Ferlín Fuentes.

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Alajuelense analiza con cautela al sustituto de Machillo Ramírez

En Alajuelense seguirán manejando con cautela la elección de su próximo entrenador. La dirigencia rojinegra analiza distintos perfiles y espera tomar una decisión definitiva en los próximos días, pensando no solo en el torneo local, sino también en los retos internacionales que tendrá el club.

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Datos claves

Alajuelense maneja otro candidato además de Saturnino Cardozo para asumir el banquillo rojinegro tras la salida de Machillo Ramírez.

para asumir el banquillo rojinegro tras la salida de Machillo Ramírez. Según Ferlín Fuentes, ese entrenador gusta mucho dentro de la dirigencia y tiene experiencia importante en Concacaf , un aspecto que pesa en la decisión.

, un aspecto que pesa en la decisión. Por ahora, la identidad del técnico se mantiene bajo absoluta reserva, mientras la Liga continúa analizando cuál será su próximo DT.