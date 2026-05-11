Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense sorprende con un DT que tiene experiencia en Concacaf para asumir en lugar de Saturnino Cardozo: “Gusta mucho”

Alajuelense analiza otro candidato para su banquillo tras los rumores sobre la llegada de Saturnino Cardozo.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense sorprende con un DT que tiene experiencia en Concacaf
© AlajuelenseAlajuelense sorprende con un DT que tiene experiencia en Concacaf

Desde la eliminación de Alajuelense en el Clausura 2026, luego de no haberse clasificado a las semifinales, los días han sido bastante movidos en la casa rojinegra.

Tras la salida de Machillo Ramírez, varios nombres comenzaron a sonar como posibles candidatos para asumir el banquillo manudo.

Uno de ellos es Saturnino Cardozo, quien ya habría sostenido conversaciones con el equipo rojinegro. Sin embargo, no sería la única opción sobre la mesa.

También aparece en carpeta un técnico con experiencia en Concacaf, por lo que la dirigencia de la Liga analiza con cuidado antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras sigue negociando con Alajuelense, Saturnino Cardozo ya tomó una decisión: “Respuesta definitiva”

ver también

Mientras sigue negociando con Alajuelense, Saturnino Cardozo ya tomó una decisión: “Respuesta definitiva”

Mientras cierra al nuevo DT, Alajuelense se ilusiona con la llegada de un refuerzo muy esperado: “Cuestión de días”

ver también

Mientras cierra al nuevo DT, Alajuelense se ilusiona con la llegada de un refuerzo muy esperado: “Cuestión de días”

¿Qué técnico con experiencia en Concacaf analiza Alajuelense para competirle a Saturnino Cardozo?

Según el periodista Ferlín Fuentes en ElMundo.CR, desde Alajuelense también manejan otro nombre que gusta mucho a lo interno de la dirigencia y que cuenta con experiencia importante en el área de Concacaf.

Liberia rompe la incertidumbre: así está la situación de Cardozo - ClaroSports

Saturnino Cardozo – Liberia

Publicidad

Sin embargo, por ahora ese candidato se mantiene bajo absoluta reserva mientras la Liga define su próximo entrenador.

Incluso existe un nombre más que gusta mucho dentro de la dirigencia y que tiene experiencia importante en el área de Concacaf. Por ahora, ese candidato se mantiene bajo absoluta reserva“, aseveró el periodista Ferlín Fuentes.

Publicidad

Alajuelense analiza con cautela al sustituto de Machillo Ramírez

En Alajuelense seguirán manejando con cautela la elección de su próximo entrenador. La dirigencia rojinegra analiza distintos perfiles y espera tomar una decisión definitiva en los próximos días, pensando no solo en el torneo local, sino también en los retos internacionales que tendrá el club.

Datos claves

  • Alajuelense maneja otro candidato además de Saturnino Cardozo para asumir el banquillo rojinegro tras la salida de Machillo Ramírez.
  • Según Ferlín Fuentes, ese entrenador gusta mucho dentro de la dirigencia y tiene experiencia importante en Concacaf, un aspecto que pesa en la decisión.
  • Por ahora, la identidad del técnico se mantiene bajo absoluta reserva, mientras la Liga continúa analizando cuál será su próximo DT.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saturnino Cardozo ya tomó una decisión: "Respuesta definitiva"
Liga Deportiva Alajuelense

Saturnino Cardozo ya tomó una decisión: "Respuesta definitiva"

LDA se ilusiona con la llegada de un refuerzo muy esperado: “Cuestión de días”
Liga Deportiva Alajuelense

LDA se ilusiona con la llegada de un refuerzo muy esperado: “Cuestión de días”

Anthony Monreal revela lo que nadie sabía de su futuro: "Tengo una propuesta"
Deportivo Saprissa

Anthony Monreal revela lo que nadie sabía de su futuro: "Tengo una propuesta"

Erick Lonnis habla de seis refuerzos en Saprissa: "Te lo aseguro"
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis habla de seis refuerzos en Saprissa: "Te lo aseguro"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo