Darwin Lom sorprende a Guatemala al revelar el interés de un equipo grande de Honduras por su fichaje: “Hubo charlas”

Darwin Lom dejó Comunicaciones de una manera polémica. El propio jugador, quien fue tachado como el “villano” de una historia que parecía un abandono, ya que Los Cremas estaban peleando por no descender en este Clausura 2026.

Lom se trasladó a Bolivia para jugar con The Strongest, lo que representó un salto de calidad en su carrera, aunque no fue visto de la misma manera en Guatemala.

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En una entrevista con Canal 7, Darwin reveló que no deseaba irse de esa forma, pero que la situación del club y varias solicitudes que hizo no fueron atendidas, lo que lo obligó a tomar decisiones.

El delantero también compartió que recibió ofertas del Olimpia de Honduras, equipo que necesitaba un delantero, y que incluso el entrenador Eduardo Espinel había pedido su fichaje, pero finalmente no se concretó. En su lugar, el club hondureño fichó a Jorge Benguché, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Olimpia tuvo en el radar a Darwin Lom

¿Hubo algún factor que te sacó de Los Cremas?: “Hubo muchas cosas. Como siempre digo, uno se esfuerza, pero depende de otras personas. Llegué a un punto en el que hablé con la directiva y no estaba satisfecho. Si las cosas arriba no están bien, siempre se reflejarán en la cancha, pero siempre le echarán la culpa a los jugadores. Fui, hablé y dije lo que pensaba. Les dije que necesitábamos refuerzos y que no estaban haciendo nada al respecto. Creo que Comunicaciones nunca había estado tan cerca del descenso. No quisieron hacer nada después de varias conversaciones. Para mí, no era suficiente estar solo en Los Cremas, yo quiero salir campeón.”

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Y agregó: “Lamentablemente, mi salida se dio en este momento, y me siento como el villano. Mi paso a The Strongest no fue mi única opción; también hubo charlas con el Olimpia de Honduras, con equipos de Singapur y otras oportunidades, pero tenía contrato.”

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Olimpia, finalmente, solo fichó a Santiago Ramírez, Onan Rodríguez, Félix García, José Raúl García y Moisés Rodríguez para el inicio del 2026.

Datos clave:

Darwin Lom contó que no dejó Comunicaciones por su voluntad, sino por la situación del club.

The Strongest no era su primera opción y reveló que tenía una oferta de Olimpia de Honduras.

Olimpia necesitaba un delantero a petición de Eduardo Espinel, pero no se concretó su fichaje.

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