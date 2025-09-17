Es tendencia:
Con la Champions League ya iniciada, UEFA notifica qué pasará con Luis Palma y Lech Poznań en Conference League

El extremo de Honduras ya conoce la última determinación de UEFA en el calendario europeo que le modifica todo.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma ya conoce la decisión de UEFA.
Luis Palma ya conoce la decisión de UEFA.

La UEFA Champions League es sin duda el torneo más importante a nivel de clubes de todo el mundo.

La Copa de Europa tiene a los mejores equipos y jugadores luchando por el sueño de levantar “La Orejona”, pero no es el único torneo internacional en Europa.

La Conference League, sigue creciendo en prestigio y esta temporada Honduras tendrá a Luis Palma como su representante en el certamen.

UEFA notifica cuándo jugará Luis Palma en torneos europeos

La Champions ya inició destacando el triunfo del Real Madrid ante Olympique de Marsella lo que marcó el puntapié de la temporada internacional.

Sin embargo, en el calendario no hay partidos programados ni de Europa ni de Conference League esta semana.

Esa situación ha despertado poderosamente la atención, pero lo cierto es que ha sido decisión de UEFA.

El máximo órgano rector del fútbol europeo ha decidido que los otros dos torneos inicien después.

La Europa League dará inicio el 24 de septiembre, mientras que la Conference será el último torneo UEFA en comenzar.

Es así como Palma Oseguera tendrá su actividad en Europa hasta el 2 de Octubre cuando Lech Poznań reciba a SK Rapid Viena de Austria.

Los rivales de Luis Palma y Lech Poznań

Palma y Lech enfrentarán a seis equipos en la ronda de liga de la UEFA Europa Conference League.

Los de Poznań se medirán a Rapid Viena (Austria), Lincoln Red Imps FC (Gilbraltar), Rayo Vallecano (España), 1. FSV Mainz 05 (Alemania), FC Lausenne-Sport (Suiza) y Sigma Olomouc (República Checa).

Los blanquiazules visitarán España, Gilbratar y República Checa; mientras que recibirán a Rapid Vienna, FSV Mainz y FC Lausanne-Sport.

