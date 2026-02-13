“Mejor Jeaustin Campos”: Guimaraes ya conoce la decisión que tomaron en Costa Rica sobre el nuevo DT de La Sele

Desde que la Selección de Costa Rica se quedó fuera del Mundial 2026 y Miguel Herrera salió eyectado del banquillo, comenzó a especularse con quién sería el el sucesor.

Finalmente, primero fue la designación de Rónald González como director deportivo la que comenzó a aclarar un poco el camino y ahora toma cada vez más fuerza el nombre de Alexandre Guimaraes.

Sin embargo, el ex estratega de La Sele, Saprissa y Alajuelense no es el único candidato que se viene escuchando y mucho menos, el favorito de la afición. Ese título se lo lleva otro DT: Jeaustin Campos.

En Costa Rica ya decidieron: Jeaustin Campos antes que Alexandre Guimaraes

Si bien en las últimas horas fueron varios exjugadores los que apoyaron la posible designación de Guimaraes en la selección, los comentarios de la gente apuntan en dirección opuesta.

Una muestra de ello fueron las declaraciones de decenas de fanáticos que hicieron estallar las redes de TigoSports para dejar en claro cuál es la preferencia. En un video en el que Rolando Fonseca y Hárold Wallace destacaron a Guima, la gente estalló.

“Jeaustin Campos es mejor 10 mil veces”, “Qué triste” y “sigue el fracaso” fueron algunas de las lapidarias sentencias contra Guima y a favor de Campos que pudieron leerse –por no mencionar otras más ofensivas– por parte de la afición.

¿Qué dicen Rolando Fonseca y Hárold Wallace sobre el regreso de Guima a La Sele?

Al contrario que los hinchas, Rolando Fonseca y Hárold Wallace sí apoyan un regreso de Guimaraes a la selección, donde ya dirigió dos Mundiales en 2002 y 2006 y tuvo bajo su mando a estos dos jugadores.

“Guimaraes es un buen perfil”, aceptó Fonseca al tiempo que Wallace se explayó aún más: “Con el currículo que tiene el profe, siento que tiene todas las características como para poder estar nuevamente en la Selección. Eso es lo que ocupamos nosotros, gente que conozca, que sepa la idiosincrasia del jugador tico”.