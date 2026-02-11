El nombre de Alexandre Guimaraes para tomar el timonel de la Selección de Costa Rica toma cada vez más fuerza. De acuerdo a la elección de Rónald González, es el único costarricense que está entre los candidatos para asumir en el cargo.

Uno de los detalles más importantes de la llegada del ex Alajuelense es que se encuentra sin trabajo. Esto generaría su arribo lo más pronto posible y La Sele no tendría que dialogar con ninguna otra parte para la desvinculación.

Según pudo confirmar el periodista Kevin Jiménez, es el candidato más fuerte, aunque no se descartan a los candidatos extranjeros que están en carpeta. Además, mencionó el nombre de Jeaustin Campos, quien pudo haber sido uno de los seleccionados.

ver también Mientras el Piojo Herrera cobraba 350 mil dólares en La Sele, esto podría pedir Alexandre Guimaraes para reemplazarlo

¿Jeaustin Campos pudo ser la primera opción para Costa Rica?

El periodista explicó que el actual técnico de Real España pudo ser la primera opción: “Me sorprende lo de Jeaustin Campos. Si hubiese llegado Catalina (como director de selecciones nacionales), era la opción número uno para dirigir. Ahora me parece sorpresivo“.

Finalmente, Ángel Catalina, ex gerente deportivo del Deportivo Saprissa, no llegó y el que asumió fue Rónald González, quien está trabajando para elegir al nuevo entrenador de La Sele, al cual tendría seleccionado para el mes de marzo a más tardar.

Esta tarea no sólo será decisión de González, sino que el Comité Ejecutivo tendrá la última palabra a la hora de definir al entrenador. El director de selecciones nacionales es quien le llevará los nombres a la Fedefútbol para luego designar al sucesor del Piojo Herrera.

Publicidad