Decisión tomada: Saprissa definió qué hará con Marvin Loría en este mercado

A días de que finalice su contrato, desde Saprissa tomaron una decisión sobre si le renovarán o no a Marvín Loria en estos días.

El cierre del Clausura 2026 dejó heridas abiertas en Deportivo Saprissa, y en Tibás entendieron que no alcanza con ajustar detalles. La derrota en la final obligó a tomar decisiones de fondo, tanto en lo futbolístico como en la estructura del plantel, y el mercado ya empezó a marcar el camino de esa reestructuración.

Con la continuidad de Hernán Medford, el club busca darle forma a un equipo más competitivo, con perfiles que se adapten mejor a la idea que pretende instalar el cuerpo técnico. En ese proceso, algunos nombres comienzan a quedar al margen.

¿Qué sucederá con Marvin Loría?

Uno de los casos que ya tiene definición es el de Marvin Loría. El extremo, que formaba parte del plantel morado, no seguirá en la institución. Finalizó su contrato ahora con el Clausura 2026 y no será renovado.

La información fue confirmada por Kevin Jiménez, quien fue contundente al revelar la decisión tomada por el club. “Marvin Loría no sigue en Saprissa. La decisión ya fue comunicada. No será renovado”, señaló.

Marvin Loria no seguirá en Saprissa.

El mensaje no deja lugar a interpretaciones. No hubo negociación ni margen para revertir la situación. La dirigencia y el cuerpo técnico optaron por cerrar el ciclo del jugador como parte de los cambios que se vienen.

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La salida de Loría se suma a una serie de movimientos que apuntan a renovar el plantel y corregir aspectos que quedaron expuestos en la final ante Club Sport Herediano.

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En Saprissa entienden que el equipo necesita mayor regularidad, intensidad y variantes ofensivas, algo que será clave en la conformación del nuevo proyecto. Para Loría, en tanto, se abre un nuevo escenario. Con el pase en su poder, deberá definir su próximo destino en un mercado donde buscará relanzar su carrera.

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En el club, mientras tanto, la mirada ya está puesta en lo que viene. La prioridad es construir un equipo que vuelva a pelear por el título y deje atrás un semestre que terminó con más dudas que certezas.

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Datos Claves

Marvin Loría no renovó su contrato con Saprissa tras el Clausura 2026.

no renovó su contrato con Saprissa tras el Clausura 2026. Hernán Medford continuará como director técnico del equipo para la próxima temporada.

continuará como director técnico del equipo para la próxima temporada. Club Sport Herediano derrotó al Deportivo Saprissa en la final del torneo.